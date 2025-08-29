シリカ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年08月25に「シリカ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。シリカに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
シリカ市場の概要
シリカ市場に関する当社の調査レポートによると、シリカ市場規模は 2035 年に約 1,065億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の シリカ市場規模は約411億米ドルとなっています。シリカに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 9.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、シリカ市場シェアの拡大は、AI、5G、IoTの普及に伴う半導体産業の発展によるもので、高品質なシリカの需要増加が背景にあります。シリカは、その優れた誘電強度、安定性、純度から、半導体、光ファイバー、先進電子機器の主要材料の一つとなっています。フォトリソグラフィー、絶縁材、CMPスラリーへの応用は、業界にとってより効率的なソリューションとなっています。
シリカに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/silica-market/87355
シリカに関する市場調査では、スマートシティ、高耐久性ビル、持続可能な輸送システムといった近代的インフラへの政府による投資増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。特に溶融シリカや非晶質シリカは、高性能コンクリート、ガラス、シーラント、コーティング材に不可欠な材料と考えられています。CO2排出量を最大32%削減できることが分かっています。
しかし、政府による価格統制と産業投入物への償還制限は、世界のシリカ市場の成長を鈍化させる可能性があります。これは、国内産業を保護し、インフレ圧力を軽減することを目的としています。これらの規制は、サプライヤーの利益率を低下させることが判明しています。例えば、インド政府の国家鉱物政策は、コスト管理のためにシリカの使用に制限を設けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328356&id=bodyimage1】
シリカ市場セグメンテーションの傾向分析
シリカ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、シリカの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション分野別、フォームタイプ別、業界のユースケース別と地域別に分割されています。
シリカ市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-87355
製品タイプ別に基づいて、シリカ市場は結晶性シリカ、非晶質シリカに分割されています。このうち、結晶性シリカセグメントは、圧倒的な市場シェアを獲得し、市場をリードする地位を確保すると予想されています。このセグメントの成長は、シリカの優れた耐熱性と機械的強度に牽引されており、高度な原材料を必要とする産業において不可欠な要素となっています。費用対効果の高い加工処理は、製品の耐久性を高め、産業の生産性と収益性を向上させます。
シリカの地域市場の見通し
シリカ市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域は、予測期間中に42％以上のトップシェアを獲得し、世界のシリカ市場で支配的な地位を確保すると予想されています。市場の成長は、持続可能な建築材料、リサイクル可能な包装、低排出製品などの環境に優しい用途の使用を奨励する政府による厳格な環境政策によって支えられています。
