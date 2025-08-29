世界の災害復旧サービス（DRaaS）市場は、2024年の138億6000万米ドルから2033年には1075億米ドルに急増すると予想され、年平均成長率（CAGR）は25.56%と予測されています。

