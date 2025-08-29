世界の災害復旧サービス（DRaaS）市場は、2024年の138億6000万米ドルから2033年には1075億米ドルに急増すると予想され、年平均成長率（CAGR）は25.56%と予測されています。
世界のDRaaS（Disaster Recovery as a Service）市場は急成長が見込まれており、市場規模は2024年の138億6,000万米ドルから2033年には1,075億米ドルに拡大すると予想されています。これは、2025年から2033年の予測期間中に25.56%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を示すものです。この急成長は、ますますデジタル化が進み、脅威にさらされる環境において、事業継続性、運用のレジリエンス（回復力）、そしてITインフラのセキュリティを確保する上で、クラウドベースの災害復旧ソリューションが果たす重要な役割を浮き彫りにしています。
クラウドベースの災害復旧ソリューションの導入拡大
業界をまたいでクラウドコンピューティングの導入が拡大していることは、DRaaS市場の成長を牽引する重要な要因です。企業は、従来のオンプレミス型バックアップソリューションから、迅速で拡張性に優れ、費用対効果の高い代替ソリューションを提供するクラウド対応の災害復旧プラットフォームへと移行しつつあります。あらゆる規模の企業が、予期せぬ障害発生時のダウンタイムとデータ損失を最小限に抑える自動復旧システムの価値を認識しています。
さらに、BFSI、ヘルスケア、製造、ITサービスなどの分野におけるデジタルトランスフォーメーションの取り組みの急増により、回復力と信頼性に優れたITインフラへの需要が高まっています。組織は、厳格な規制枠組みへのコンプライアンスを維持しながら、重要なアプリケーションやサービスへの中断のないアクセスを確保するために、DRaaSを活用しています。
増加するサイバーセキュリティの脅威が市場の成長を牽引
ランサムウェア攻撃、データ侵害、自然災害などのサイバーセキュリティの脅威は、世界中の企業にとって喫緊の課題となっています。DRaaSソリューションは、リアルタイムバックアップ、迅速な復旧、業務中断の最小限化を提供することで、これらのリスクを軽減するための不可欠なツールとして台頭しています。サイバー攻撃の高度化は、包括的な災害復旧ソリューションへの需要をさらに高め、今後10年間の市場成長を促進すると予想されます。
さらに、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境への移行により、多様なITアーキテクチャとシームレスに統合できる柔軟な災害復旧ソリューションの必要性が高まっています。DRaaSプロバイダーは、システムの信頼性を高め、目標復旧時間（RTO）を短縮するために、自動フェイルオーバー、予測分析、AIを活用した復旧といった高度な機能の提供をますます増やしています。
災害復旧サービス（DR-As-a-Service）市場における主要企業
Acronis International GmbH
Amazon Web Services, Inc.
Dell Technologies, Inc.
IBM Corporation
Infrascale, Inc.
InterVision Systems, LLC
Microsoft Corporation
NTTコミュニケーションズ株式会社
Recovery Point Systems, Inc.
TierPoint, LLC
VMware, Inc.
Unitrends
11:11 Systems, Inc.
Zerto
市場セグメンテーション概要
サービスタイプ別
市場セグメンテーション概要
サービスタイプ別