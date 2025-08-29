東京スカイツリー(R)の足元にオープン中のカプセルトイ専門店が好評につき期間延長決定！

400面以上のガチャマシン、「でかガチャ」「ペニイトラック」なども展開！

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー(本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下イオンファンタジー)は、東京スカイツリー1階 SKYTREE SPACEにて、7月19日（土）～８月31日（日）の夏休み期間限定でカプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」（トイズスポットパロ、以下同店）をオープンしております。この期間限定ショップが、オープン以来多くのお客様にご来店いただき、大変好評につき9月30日（火）まで期間を延長することが決定いたしました。

同店内では、タカラトミーグループの株式会社ペニイ（東京都葛飾区／代表取締役社長 佐藤正臣、以下ペニイ）と、株式会社タカラトミーアーツ（東京都葛飾区／代表取締役社長 近藤歳久、以下当社）による「ガチャ日本上陸60周年ツアー」を展開しております。同店は「ガチャ(R)」の日本上陸60周年を記念し2025年4月より開始した「ガチャ日本上陸60周年ツアー」の開催店舗のひとつで、400面以上（※１）の多彩なカプセルトイ売り場を設置するだけでなく、フォトスポットとしても人気の、高さ約２メートルの巨大ガチャマシン「でかガチャ」の展示も継続して行います。

ガチャっと回して楽しい日本のカプセルトイ文化を、東京スカイツリーの足元でフルに楽しめる期間限定ショップです。

※1「1面」＝ガチャマシン1BOX（1商品分） ※2 このイメージ画像はオープン時に制作したものになります。

ペニイトラック

「TOYS SPOT PALO」店内

1965年当時走行していたペニイのトラックを再現

「ガチャ(R)」(カプセルトイ)は、1965年にペニイ商会（現：株式会社ペニイ）によってアメリカから輸入されました。ペニイは日本で初めてガチャマシンを設置した会社で、本会場では、1965年当時ガチャ商品の運搬などで全国を回っていたペニイ商会のトラックを再現した大型ディスプレイ「ペニイトラック」を展示いたします。

ペニイトラック 設置期間：8月６日（水）～9月30日（火）

「でかガチャ」「ガチャマルシェ」展示

でかガチャと通常ガチャマシンとの比較

ガチャマルシェ

高さ約２メートルの巨大ガチャマシン「でかガチャ」と、ワゴン型のガチャ販売スタンド「ガチャマルシェ」を設置いたします。

本イベントならではの特別な展示で、撮影やガチャ体験をお楽しみください。

※「でかガチャ」は展示のみで実際に回すことはできません。

「でかガチャ」「ガチャマルシェ」設置期間：

7月19日（土）～9月30日（火）

期間限定「TOYS SPOT PALO」概要

出店場所：東京都墨田区押上１丁目１－２ 東京スカイツリー(R)1階 SKYTREE SPACE

カプセルトイ面数：400面以上

営業時間：9:00～21:00

※営業開始時間は東京スカイツリーの営業時間に準ずる。8月以降につきましては、東京スカイツリー公式HPをご覧ください。

https://www.tokyo-skytree.jp/open-hours/

「ガチャ日本上陸60周年ツアー in TOYS SPOT PALO」企画制作：ペニイ、タカラトミーアーツ、イオンファンタジー

店舗運営：イオンファンタジー

カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO(トイズスポットパロ)」とは

どれを回す？ 何が出てくる？TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）には子どもから大人まで楽しめる豊富な種類のカプセルトイが大集合！いつ来ても楽しめる多彩なラインナップのカプセルトイ専門店です。

見てワクワク、回してワクワク、開けてワクワク。ガチャっと回して楽しい、ココロはずむ「？」をTOYS SPOT PALOがお届けします。

TOYS SPOT PALO公式WEBサイトURL：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/

「ガチャ日本上陸60周年ツアー」とは

ガチャ日本上陸60周年を記念し、2025年4月の東京を皮切りに日本各地をまわる全国ツアーです。当時のガチャトラックを再現した「ペニイトラック」をアイコンに、60秒のタイムアタックでガチャを回すイベント「60秒でまわせ！ガチャレンジ！」など、様々な形でガチャを楽しむイベントを開催しています。

ガチャ日本上陸60周年記念サイト：https://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/gacha60th/

2025年はガチャ日本上陸60周年！

「ガチャ(R)」(カプセルトイ)は、1965年にペニイ商会（現：株式会社ペニイ、以下ペニイ）によってアメリカから輸入されました。ペニイは日本で初めてガチャマシンを設置した会社として、その創立記念日にあたる2月17日を「ガチャの日」に制定しています。ペニイの親会社であるタカラトミーアーツは、1988年にその前身となる株式会社ユージンがカプセルトイ事業に参入し、それ以来30年以上カプセル自販機（ガチャマシン）と中の玩具の企画製造販売を行い、そのカプセルトイブランドは「ガチャ(R)」の商標で親しまれています。

2025年の「ガチャの日」からガチャ日本上陸60周年アニバーサリーがスタートし、タカラトミーアーツとペニイは様々な記念企画をお届けしています。

※画像はイメージです。

※ガチャ(R)は(株)タカラトミーアーツの登録商標です。

※出店時期、イベント内容等は予告なく変更される場合がございます。