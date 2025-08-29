【京都 蔦屋書店】現代美術家・小泉悟の個展「ちょっとだけ違う世界」を9月20日（土）より開催。弱さを抱えた人間たちが別の生物を身にまとい、成り代わることで力を得ようとする時代の精神を表現。







小泉悟 / Satoru KOIZUMI現代美術家。1983年宮城県生まれ、2009年沖縄県立芸術大学大学院彫刻専修修了。現在は沖縄県を拠点に活動、アジアを中心に国際的な人気を集めている。小泉は、自然の中で獲得した特性によって生きる様々な動物と、社会の中の人間の姿を調和させ、ひとつの命を生み出す。2022年より約2年間、ディズニー公式コラボレーションのアジア巡回個展を通して、ディズニーキャラクターと人物を融合させた作品を発表。2023年には、台湾のAKIギャラリーにて個展「100年後の自画像」を開催、自然界に加え想像上の生き物の作品を制作し、「だれかの自画像」シリーズとして発表。【個展】2024年 Disney Collection by Satoru KOIZUMI / 香港、中国2023年 100年後の自画像, AKI Gallery / 台北、台湾2023年 Disney Collection by Satoru KOIZUMI / 台北、台湾 / 上海、中国 / バンコク、タイ2022年 Disney Collection by Satoru KOIZUMI / マカオ、中国2022年 Spectral, MEGUMI OGITA GALLERY / 東京2017年 作品達の家で -けもののすみか-, MEGUMI OGITA GALLERY / 東京2017年 Animal Human, Haw contemporary / カンザスシティ, アメリカ2015年 人間は宇宙でひとりぼっちだった, Showcase MEGUMI OGITA GALLERY / 東京2014年 人？間, 軽井沢ニューアートミュージアム / 長野2012年 Opposite, Showcase MEGUMI OGITA GALLERY / 東京2010年 relation, Showcase MEGUMI OGITA GALLERY / 東京【グループ展】2021年 ARTTAIPEI, Taipei World Trade Center / 台湾2021年 Portraits, MEGUMI OGITA GALLERY / 東京2020年 Kawaii Art Exhibition, M WOODS HUTONG / 北京, TX Huaihai / 上海POP INFINITY,K11 MUSEA / 香港2020年 ONE ART TAIPEI, The Sherwood TAIPEI / 台湾2019年 ART OSAKA 2019, ホテルグランヴィア大阪 26階 / 大阪2019年 The Form of Life, AKI Gallery / 台湾2018年 ART TAIPEI 2018, TAIPEI World trade center hall 1/ 台北2017年 アジア国際青年現代木彫展, 三義木彫博物館二館 / 苗栗、台湾2017年 作品達の家で -けもののすみか-, CCCSCD by cifaka / 岡山2017年 Art Taipei / 台北、台湾2017年 FORM & ESSENCE, AKI GALLERY / 台北、台湾他多数【受賞歴】ART MEETS ARCHITECTURE COMPETITION 2007 優秀賞・審査員特別賞