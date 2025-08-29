こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
展示会を科学する。展示会の価値を最大化する出展戦略サポート「ONE X（ワンテン）」サービスサイト公開のお知らせ
株式会社博展（本社：東京都中央区）は、この度、オフラインマーケティングを支援するサービス「ONE X（ワンテン）」の公式ホームページを開設しました。
博展は、創業以来50年にわたり培ってきた展示会出展サポートのノウハウを生かし、展示会の成果を最大化するサービス「ONE X」を提供しています。
「ONE X」は、「展示会を“科学”」する独自の視点から、データとエビデンスに基づき体系化されたノウハウと再現性のあるプロセスで、企業のマーケティング活動を支援します。
https://em.hakuten.co.jp/
■サイト公開の背景
博展はこれまで、「ONE X」を通じて累計1,400件以上の展示会ブースのサポート実績を重ねてきました。
この豊富な経験から、より深く「ONE X」の価値に共感するクライアントにリーチし、ご提案ができるようにワンテンサービスに特化したサービスサイトを公開する運びとなりました。
今回のサービスサイト公開は、以下のような課題を持つお客様に、「ONE X」の独自のソリューションを深く理解していただくことを目的としています。
▪️展示会におけるマーケティング成果を最大化したい
▪️展示会を活用し、リード獲得から確実に商談・契約につなげたい
▪️ 年間出展で、回数を重ねるごとに楽になる仕組みがほしい
▪️「場当たり的出展」ではなく、成果測定し改善を重ねたい
▪️ 限られた予算とリソースで、最大の成果をあげたい
▪️ ノンコア業務をを効率化し、マーケティングのコア業務に集中したい
■取引先（一部抜粋）
■納品実績（一部抜粋）
新たに公開されたサイトを通じて、サービスの強みに共感いただき、展示会出展に課題を抱えるお客様との最適なマッチングを図り、より効果的なご提案を目指します。
「ONE X（ワンテン）」お問い合わせ
https://hakuten-exhibition.svy.ooo/ng/answers/one-x-contact/
株式会社博展について
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
＜公式サイト＞
コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp
これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」：https://www.hakuten.co.jp/tex
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__ https://www.instagram.com/hakuten__/
X：@HakutenCorp https://x.com/HakutenCorp
facebook：@hakutencorp https://www.facebook.com/hakutencorp
本件に関するお問合わせ先
▼「ONE X（ワンテン）」お問い合わせ
https://hakuten-exhibition.svy.ooo/ng/answers/one-x-contact/
▼本リリースに関するお問い合わせ
株式会社 博展 広報・PR担当
E‐Mail：pr@hakuten.co.jp
関連リンク
ONE X（ワンテン）
https://em.hakuten.co.jp/
「ONE X（ワンテン）」問い合わせ先
https://hakuten-exhibition.svy.ooo/ng/answers/one-x-contact/