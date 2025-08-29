展示会を科学する。展示会の価値を最大化する出展戦略サポート「ONE X（ワンテン）」サービスサイト公開のお知らせ

株式会社博展（本社：東京都中央区）は、この度、オフラインマーケティングを支援するサービス「ONE X（ワンテン）」の公式ホームページを開設しました。博展は、創業以来50年にわたり培ってきた展示会出展サポートのノウハウを生かし、展示会の成果を最大化するサービス「ONE X」を提供しています。「ONE X」は、「展示会を“科学”」する独自の視点から、データとエビデンスに基づき体系化されたノウハウと再現性のあるプロセスで、企業のマーケティング活動を支援します。