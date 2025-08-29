極上ファンタジーRPG『パーフェクトワールド Z』正式リリースが9月9日（火）に決定！最大1万円分アマギフが当たる事前登録者数80万人突破記念キャンペーンを開催！
HUNT Gamesは、2025年8月29日に20年間愛され続けてきた『パーフェクトワールド-完美世界-』のスマホ向けシリーズ最新作、極上ファンタジーRPG『パーフェクトワールド Z』の正式リリース日が2025年9月9日（火）に決定したことを公式発表しました。
また、事前登録者数が80万人を突破したことを記念し、最大10,000円分のAmazonギフトカードが当たるコメントキャンペーンを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328358&id=bodyimage1】
◆『パーフェクトワールド Z』2025年9月9日（火）に正式リリース決定！
本作は2025年9月9日（火）に、App StoreとGoogle Playにて正式リリースすることが決定いたしました。正式リリースに向けて、2025年9月8日（月）より事前ダウンロードをスタートする予定です。詳しい情報は公式X（旧Twitter）アカウント（@pwz_official）を通じて続々更新中ですので、ぜひフォローしてチェックしてみてください。
また、事前登録キャンペーンも絶賛開催中！事前登録するだけで「S級衣装『神楽鈴桜』」と限定乗り物「三尾狐」をゲットできるほか、iPhone16やAlienwareのゲーミングノート、RTX 5090グラフィックスカード、Amazonギフトカードなどの豪華特典が当たる抽選キャンペーンにも応募できますので、このチャンスをぜひお見逃しなく！
▼事前登録はこちら
・App Storeで予約注文 ： https://m.htgames.net/l/ZF9v
・Google Playで事前登録 ： https://m.htgames.net/l/ZF9v
・事前登録特設サイト ： https://m.htgames.net/l/ZF9p
◆事前登録者数80万人突破！アマギフが当たるコメントキャンペーン開催！
この度、本作の事前登録者数が80万人を突破しました。これを記念し、ゲームプレイに役立つ「リリース記念仙魔宝箱」（使用後、仙魔スキルの強化に使える仙魔スキル書を獲得可能）の配布が決定いたしました。また、公式Xアカウント（@pwz_official）では、最大10,000円分Amazonギフトカードが当たるコメントキャンペーンを開催中です。指定ポストにコメントするだけで簡単に応募できますので、ぜひご参加ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328358&id=bodyimage2】
【賞品内訳】
プレミアム賞（1名様）：Amazonギフトカード10,000円分
ラッキー賞（20名様）：Lv5魂石ビギナー袋*1、銀元宝*1,000
【応募締切】
2025年9月1日（月）11：59まで
【公式Xアカウント】
https://x.com/pwz_official
◆『パーフェクトワールド Z』とは？
“老舗MMORPG”と称される人気作『パーフェクトワールド-完美世界-』のスマホ向けシリーズ最新作である『パーフェクトワールド Z』は、20年間磨き上げてきた当シリーズの魅力を継承しつつ、新時代に向けてビジュアルと映像表現を一新しました。さらに独自の“縦横画面切り替えシステム”など様々な便利機能を搭載しており、スキマ時間でのちょいとプレイは無論、本作の世界にたっぷり浸って本格的に堪能することも可能ですので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にご体験いただけます。
また、本作ではキャラメイクをはじめ、多様な職業、BOSS共闘戦、PVPやPVEクエストなど盛り沢山なコンテンツが実装されており、ここならではの“極上ファンタジーライフ”を満喫できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328358&id=bodyimage3】
配信元企業：HUNT Games Company Limited
