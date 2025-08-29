Microchip社、測位/ナビゲーション/タイミング技術の容易な統合を実現するGNSS同期オシレータ モジュールのポートフォリオを発表
2025年8月29日[NASDAQ: MCHP] - 航空宇宙/防衛アプリケーションがミッション クリティカルな精度と信頼性を実現するには、PNT（測位、ナビゲーション、タイミング）技術が欠かせません。しかし、設計にPNTを組み込むには、この分野の幅広い専門知識が求められます。この開発プロセスを迅速化するため、Microchip Technology Incorporated（日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社）は本日、GNSSDO （GNSS同期オシレータ） モジュール（https://www.microchip.com/en-us/products/clock-and-timing/components/gnss-gps-disciplined?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gnssdo&utm_bu=fts）のポートフォリオを発表しました。これらのモジュールには、CSAC（チップスケール原子クロック）、MAC（小型原子クロック）、OCXO（恒温槽式水晶振動子オシレータ）を含む、定評があるMicrochip社の組み込み原子クロックおよびオシレータ技術が搭載されています。
これらのGNSSDOモジュールはGNSSまたは別のクロック源からの参照信号を処理し、参照信号に合わせて内蔵オシレータを同期させる事で、エンド アプリケーションの要件に基づく高精度タイミング、安定性、ホールドオーバ性能を実現します。レーダー、SATCOM（衛星通信）、固定型/可搬型無線機、車両プラットフォーム、その他のクリティカルなPNTアプリケーション（GNSS使用不可環境を含む）等の軍用/防衛アプリケーションに適しています。
GNSSDOモジュールは大型システム設計内のPNTサブシステムとして、またはスタンドアロン システムとして機能し、あらゆる高性能システムに不可欠な高精度タイミングを提供します。GNSSDOモジュール内で使われているローカル オシレータは、Microchip社によって設計/製造されており、安心してお使い頂ける信頼性の高い部品です。モジュールに搭載されているその他のMicrochip社製部品には、32ビットMCU（マイクロコントローラ）とSmartFusion（R） 2 FPGAがあります。
今回発表されたMicrochip社のGNSSDOモジュールには以下が含まれます。
● MD-013 ULTRA CLEAN（https://www.microchip.com/en-us/product/MD-013-ULTRA-CLEAN）はMicrochip社で最高レベルの性能を持つGNSSDOモジュールです。GPS、Galileo、BeiDou、NavIC、外部参照入力を含む複数のGNSSコンステレーションをサポートします。このモジュールは、高性能OCXOを基盤として設計されており、きわめて低い位相ノイズと短期周波数安定性を備えた出力を実現します。位相ノイズ性能の仕様は1 Hzオフセットで-119 dBc/Hzで、ノイズフロアは-165 dBc/Hzです。ADEV （Allan分散）により計測される短期周波数安定性は3E-13 （1s tau）、6E-13 （10s tau）、9E-13 （100s tau）です。このモジュールは1 PPS TTL、10 MHz正弦波、10 MHz矩形波の出力を生成し、出力は組み込みの72チャンネル シングルバンドGNSSレシーバに合わせて同期されます。設定可能なL1/L2またはL1/L5デュアルバンドのマルチGNSSレシーバへのアップグレード オプションが提供されています。
● MD-300（https://www.microchip.com/en-us/product/MD-300）は過酷な環境に適したMicrochip社のGNSSDOモジュールで、1.5 × 2.5インチの小型パッケージで提供されます。MD-300にはMEMS OCXOまたはTCXOがローカル オシレータとして組み込まれており、低g感度、高い耐衝撃性/耐振動性、遅い過渡熱応答を実現します。そのSWaP（サイズ、重量、消費電力）性能から、MD-300はドローンや携帯機器に理想的です。このモジュールは組み込みGNSSレシーバまたは外部参照に合わせて同期可能で、10 MHzと1 PPSの高性能信号を出力します。
