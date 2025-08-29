猫毛も花粉もサッとはらえる♪ 「猫好きさんのための黒リュック」が、フェリシモ「猫部(TM)」から新登場！

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開するフェリシモ「猫部(TM)」は、猫毛や花粉が付きにくく、はらい落としやすい生地を使った「猫好きさんのための黒リュック」のウェブ販売を8月26日より開始しています。付着した猫の毛が目立つのが気になって、なかなか黒いものを身に着けられないといった、猫好きさんなら経験のある問題を解決してくれるリュックです。猫毛がからまりにくい生地を使用しているので、サッとはらうだけで毛を落とすことができます。シンプルなデザインながら便利に使えるポケットなど機能も充実していて、ふだん使いや通勤など幅広く活躍しそうです。猫毛だけでなく花粉対策にもおすすめです。販売価格の一部は飼い主のいない動物の保護と里親探し活動、野良猫の過剰繁殖防止活動、災害時の動物保護活動などに活用されます。

猫毛の付きにくい表生地は、複数の生地を取り寄せ、実際にスタッフの飼い猫の抜け毛をつけて、一番毛がつきにくかった生地を採用しています。高密度の生地なので、猫毛や花粉がつきにくくなっています。

猫毛をつけて1回手ではらったあとの比較写真

企画中、実際にサンプルをスタッフ宅の猫にモニターしてもらい、毛の付きにくさをチェックしています。

充実のポケットで、使い勝手にもこだわった設計です。ちょうどいいポケット数で、ゆるっと荷物が整理できます。

内側には、A4クリアファイルが入るオープンポケット。内生地は、イラストレーターのハラミチヨさんの描く黒猫さんたっぷりで、黒猫の瞳の色をイメージしたマスタード色がアクセントになっています。

手前にはファスナー付きポケットと、オープンポケットの2つのポケットがあり、使い分けできるのも便利です。

リュックを背負ったまま荷物を出し入れできる、背面ポケットも便利です。ペットボトルや水筒などを入れるのにちょうどよいサイドポケットも左右についています。

リュック上部のループ部分は、腕が通せる程度の長めで手持ちしやすい設計。電車内や人混みで、手持ちスタイルにするときに便利です。前面ポケットに付けられた猫部のタグも、ワンポイントになっていてとってもキュートです。リュックの表面は、雨の日も安心な撥水加工が施されています。

シンプルに見えて細部まで考え抜かれたデザインが、快適なお出かけをサポートしてくれます。

【NEW】猫毛も花粉もサッとはらいやすい 猫好きさんのための黒リュック

1個 \5,400（+10% \5,937）

→うち30円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr250829nk/2/(https://feli.jp/s/pr250829nk/2/)

◆イラストレーター ハラミチヨさん

◆フェリシモ「猫部 (TM)」

2010年9月から活動している、猫好きが集まる部活動。「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指して、みなさまの声をとり入れながら、基金付きのオリジナル猫グッズを企画開発しています。WEBサイトには、猫グッズの販売のほか、毎日変わる「今日のにゃんこ」、「猫ブログ」の連載、猫写真専門のSNS「猫部トーク」、基金の活用情報など、猫好きのみなさまに楽しんでいただけるさまざまなコンテンツがあります。また、毎月100円「フェリシモ わんにゃん基金」や、フェリシモのお買い物ポイント“メリーポイント”を使って「わんにゃん支援活動」に参加いただくこともできます。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr190501/4/(https://feli.jp/s/pr190501/4/)

・X（Twitter）（@felissimonekobu）＞＞ https://twitter.com/felissimonekobu(https://twitter.com/felissimonekobu)

・Facebook（@felissimonekobu）＞＞ https://www.facebook.com/felissimonekobu/(https://www.facebook.com/felissimonekobu/)

・Instagram（@felissimonekobu）＞＞ https://www.instagram.com/felissimonekobu/(https://www.instagram.com/felissimonekobu/)

※「猫部(R)」は株式会社フェリシモの登録商標です。

◆「わんにゃん支援活動」について

日本では、1年で4,059頭の犬と、19,705匹の猫がさつ処分（※令和3年度環境省統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」より）されています。飼い主に捨てられたり、災害時に取り残されたり、地域で猫が過剰繁殖する問題もあります。フェリシモでは、この問題を解決したいというお客さまのたくさんのお声を受け、犬猫の保護と里親探し活動、猫の過剰繁殖防止活動を支援する基金を設立しています。

＞＞ https://feli.jp/s/pr190501/6/(https://feli.jp/s/pr190501/6/)

