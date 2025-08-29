GOALSTUDIO POP-UP SHOP @WOAT (池袋 P’PARCO 2F) 開催決定！
GOALSTUDIO POP-UP SHOP @WOAT (池袋 P’PARCO 2F)
株式会社メディアゾーン（本社：宮城県仙台市、代表取締役：福留浩一）が展開するライフスタイルブランド GOALSTUDIO（ゴールスタジオ）は、池袋 P’PARCO 2F「WOAT」にてPOP UP SHOPを開催いたします。
本イベントでは、EC販売開始直後に即完売となった世界的eスポーツチーム「T1」公式アイテムをはじめ、話題の新作リカバリーシューズ「KAIV（カイヴ）」を実際にお試しいただき、その場でご購入いただけます。人気アイテムを直接手に取り、試着できる特別な機会となります。
■ 開催概要
- 開催期間：2025年9月6日（土）～9月21日（日）
- 営業時間：11:00～21:00
- 開催場所：WOAT (池袋 P’PARCO 2F)
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-50-35
■ 販売アイテム
- T1公式アイテム
- 新作リカバリーシューズ「KAIV」
- 25SS バッグ・キャップ
- アウトレットアイテム（最大70％OFF）
■ 世界屈指のeスポーツチーム「T1」公式アイテム
韓国を拠点に活動するプロeスポーツチーム T1。特に『League of Legends（リーグ・オブ・レジェンド）』部門では世界最高峰の実績を誇り、2024年には世界大会「Worlds 2024」で史上初となる通算5度目の優勝を達成しました。
POP UP SHOPでは、T1の最新ユニフォームや応援マフラーなど、ファン必見のラインナップをご用意。ゲームファンはもちろん、ファッションとしても楽しめるデザインが魅力です。
世界屈指のeスポーツチーム「T1」公式アイテム
■ 新作リカバリーシューズ「KAIV」
GOALSTUDIOの新作リカバリーシューズ KAIV（カイヴ）がPOP UP SHOPに登場。独自開発の「Dual X Foam(TM)」による高いクッショニングとアーチサポート構造で、運動後から日常まで快適な履き心地を提供します。
会場では実際に試し履きいただき、独自の快適性とトレンド感をご体感ください。
新作リカバリーシューズ「KAIV」
KAIV
■ その他ラインナップ
- 25SSコレクションのバッグ・キャップ
- 最大70％OFFのアウトレットアイテム
本POP-UP SHOPでは、eスポーツとファッションを横断するGOALSTUDIOの世界観を、実際に体験いただけます。ぜひこの機会にご来場ください。
■ 会社概要
会社名：株式会社メディアゾーン
所在地：〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-4-1
代表者：代表取締役 福留浩一
事業内容：アパレル商品の企画・販売、EC運営
ブランドサイト：https://goalstudio.jp
お問い合わせ：GOALSTUDIO公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。