GOALSTUDIO POP-UP SHOP @WOAT (池袋 P’PARCO 2F) 開催決定！

株式会社メディアゾーンGOALSTUDIO POP-UP SHOP @WOAT (池袋 P’PARCO 2F)

株式会社メディアゾーン（本社：宮城県仙台市、代表取締役：福留浩一）が展開するライフスタイルブランド GOALSTUDIO（ゴールスタジオ）は、池袋 P’PARCO 2F「WOAT」にてPOP UP SHOPを開催いたします。

本イベントでは、EC販売開始直後に即完売となった世界的eスポーツチーム「T1」公式アイテムをはじめ、話題の新作リカバリーシューズ「KAIV（カイヴ）」を実際にお試しいただき、その場でご購入いただけます。人気アイテムを直接手に取り、試着できる特別な機会となります。

■ 開催概要

- 開催期間：2025年9月6日（土）～9月21日（日）

- 営業時間：11:00～21:00

- 開催場所：WOAT (池袋 P’PARCO 2F)

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-50-35

■ 販売アイテム

- T1公式アイテム

- 新作リカバリーシューズ「KAIV」

- 25SS バッグ・キャップ

- アウトレットアイテム（最大70％OFF）

■ 世界屈指のeスポーツチーム「T1」公式アイテム

韓国を拠点に活動するプロeスポーツチーム T1。特に『League of Legends（リーグ・オブ・レジェンド）』部門では世界最高峰の実績を誇り、2024年には世界大会「Worlds 2024」で史上初となる通算5度目の優勝を達成しました。

POP UP SHOPでは、T1の最新ユニフォームや応援マフラーなど、ファン必見のラインナップをご用意。ゲームファンはもちろん、ファッションとしても楽しめるデザインが魅力です。

■ 新作リカバリーシューズ「KAIV」

GOALSTUDIOの新作リカバリーシューズ KAIV（カイヴ）がPOP UP SHOPに登場。独自開発の「Dual X Foam(TM)」による高いクッショニングとアーチサポート構造で、運動後から日常まで快適な履き心地を提供します。

会場では実際に試し履きいただき、独自の快適性とトレンド感をご体感ください。

■ その他ラインナップ

- 25SSコレクションのバッグ・キャップ

- 最大70％OFFのアウトレットアイテム

本POP-UP SHOPでは、eスポーツとファッションを横断するGOALSTUDIOの世界観を、実際に体験いただけます。ぜひこの機会にご来場ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社メディアゾーン

所在地：〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-4-1

代表者：代表取締役 福留浩一

事業内容：アパレル商品の企画・販売、EC運営

ブランドサイト：https://goalstudio.jp

お問い合わせ：GOALSTUDIO公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。