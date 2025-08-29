TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」第8話 8月30日(土)放送!!先行場面カットも公開！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、8月30日(土)にTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」第8話を放送しますことをお知らせいたします。
■TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」より先行場面カット公開！
8月30日(土)8:00～放送の#08「ブラックアウト・ビギニング」より先行場面カットをお届け！
■#08「ブラックアウト・ビギニング」
―あらすじ―
幼馴染のルカ・トマリ・タカミがかつて高校生だった頃。
出かけた廃墟の遊園地で一人の家出少年・ダンジと出会い、全ての歯車は動き始める。
――黒よりも黒い漆黒の闇、ブラックアウト始まりの物語。
■TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」
―放送情報―
タイトル：カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編
テレビ愛知・テレ東系列6局ネットにて毎週土曜あさ8時から放送中！
※BS日テレでは毎週土曜23：30～放送となります。
※放送時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
―配信情報―
ABEMA／Amazon Prime Video／DMM TV／dアニメストア／FOD／Hulu／J:COM STREAM／LEMINO／Locipo／music.jp／milplus（みるプラス）／TELASA／U-NEXT／カンテレドーガ／バンダイチャンネル／ビデオマーケット／ニコニコ
※配信時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
―あらすじ―
第三回デラックスはついに佳境へ！
白熱した予選も終わり、いよいよ決勝トーナメントの火蓋が切られる！
明導アキナ、八雲カゲツ、呼続スオウ、明星エリカ、大倉メグミ、御薬袋ミレイ、廻間ミチル
そして美夜呼ルカ。
ヴァンガードの最強を掴むのは、一体―-！？
―キャスト―
明導アキナ：宮田俊哉
八雲カゲツ：大塚剛央
呼続スオウ：川島零士
明星エリカ：幸村恵理
大倉メグミ：進藤あまね
御薬袋ミレイ：中島由貴
廻間ミチル：佐久間大介
美夜呼ルカ：日笠陽子
■カードファイト!! ヴァンガードとは
ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、舞台、コンソールゲーム、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版、タイ語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。
2021年からはキャラクターデザイン原案にCLAMP氏を迎えて新たな世界の物語を開始。2024年からは宮田俊哉氏が演じる「明導アキナ」が主役を務めるDivinezシリーズを展開、今もなお新たなユーザーを取り込んで拡大している。
「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/
「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://twitter.com/cfvanguard_PR
「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard
「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/
YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)bushiroad All Rights Reserved.
(C)VANGUARD Divinez Character Design (C)2021-2025 CLAMP・ST