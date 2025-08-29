TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」第8話 8月30日(土)放送!!先行場面カットも公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、8月30日(土)にTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」第8話を放送しますことをお知らせいたします。

■TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」より先行場面カット公開！

8月30日(土)8:00～放送の#08「ブラックアウト・ビギニング」より先行場面カットをお届け！

■#08「ブラックアウト・ビギニング」

―あらすじ―

幼馴染のルカ・トマリ・タカミがかつて高校生だった頃。

出かけた廃墟の遊園地で一人の家出少年・ダンジと出会い、全ての歯車は動き始める。

――黒よりも黒い漆黒の闇、ブラックアウト始まりの物語。

■TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」

―放送情報―

タイトル：カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編

テレビ愛知・テレ東系列6局ネットにて毎週土曜あさ8時から放送中！

※BS日テレでは毎週土曜23：30～放送となります。

※放送時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

―配信情報―

ABEMA／Amazon Prime Video／DMM TV／dアニメストア／FOD／Hulu／J:COM STREAM／LEMINO／Locipo／music.jp／milplus（みるプラス）／TELASA／U-NEXT／カンテレドーガ／バンダイチャンネル／ビデオマーケット／ニコニコ

※配信時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

―あらすじ―

第三回デラックスはついに佳境へ！

白熱した予選も終わり、いよいよ決勝トーナメントの火蓋が切られる！

明導アキナ、八雲カゲツ、呼続スオウ、明星エリカ、大倉メグミ、御薬袋ミレイ、廻間ミチル

そして美夜呼ルカ。

ヴァンガードの最強を掴むのは、一体―-！？

―キャスト―

明導アキナ：宮田俊哉

八雲カゲツ：大塚剛央

呼続スオウ：川島零士

明星エリカ：幸村恵理

大倉メグミ：進藤あまね

御薬袋ミレイ：中島由貴

廻間ミチル：佐久間大介

美夜呼ルカ：日笠陽子

■カードファイト!! ヴァンガードとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、舞台、コンソールゲーム、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版、タイ語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。

2021年からはキャラクターデザイン原案にCLAMP氏を迎えて新たな世界の物語を開始。2024年からは宮田俊哉氏が演じる「明導アキナ」が主役を務めるDivinezシリーズを展開、今もなお新たなユーザーを取り込んで拡大している。

「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/

「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://twitter.com/cfvanguard_PR

「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard

「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/

YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH

