ナチュラルエナジーゼリー「merihari」Amazon出店のお知らせ

Livran株式会社

自然の恵みを活かしたナチュラルエナジーゼリー「merihari（メリハリ）」は、2025年8月よりAmazonにて販売を開始いたしました。これまで公式オンラインストアのみでの展開でしたが、より便利に、身近にご利用いただけるようAmazonでの取り扱いを開始いたします。

■ merihariについて

「merihari」は、“集中”と“リラックス”のバランスを植物のちからでサポートするナチュラルエナジーゼリーです。

1. 5種の天然ハーブ由来成分を配合

ヤマブシタケ、バコパモニエラ、ムクナ豆、マンゴー葉、イチョウ葉など、欧米でも注目されるヌートロピクス＆アダプトゲンをバランスよく配合。

2. カフェイン・合成エナジー成分不使用

カフェイン、添加物由来のエナジー成分に頼らず、やさしい自然のエナジーで夜まで心地よく。睡眠リズムを乱さず、翌朝すっきり。

3. 99％自然素材／18の無添加処方

動物性原料・保存料・砂糖・人工甘味料などは不使用。毎日安心して取り入れられる処方。

4. 鮮度と品質へのこだわり

現地で選び抜いた高品質なハーブを空輸で直輸入し、国内GMP認定工場で製造。誠実で透明性のあるものづくりを徹底。

忙しい現代人に向けて、「頑張るときに頑張れて、休むときに休める」メリハリのある毎日をサポートします。

■ Amazon出店について

これまでは公式オンラインストアでのみ購入可能でしたが、

「Amazonで他の商品と一緒にまとめ買いしたい」「プライム配送で手軽に受け取りたい」といった声を受け、このたびAmazonでの販売を開始しました。

Amazonユーザーの方も、ぜひお気軽にご利用ください。

Amazon商品ページ：https://amzn.asia/d/9VeY8Jz

■ セール開催のお知らせ

Amazon出店を記念して、2025年8月29日(金)9:00～9月4日(木)23:59まで特別セールを実施いたします。

気になっていた方は、この機会にぜひお試しください。

■ 商品概要

商品名 ：merihari（メリハリ） ナチュラルエナジーゼリー

内容量 ：10g×30個

価格 ：通常購入 税込4,980円

定期購入 初回 税込2,980円～（公式サイト限定）

お召し上り方：1日1、2本を目安にお召し上がりください。

■ 会社概要

会社名 ：Livran株式会社

所在地 ：東京都調布市西つつじヶ丘3－25－41

新井ビル3F

代表者 ：代表取締役CEO 石田駿佑

設立 ：2024年5月21日

資本金 ：600万円

事業内容：「バランスサポート」をテーマとした

食品・健康サプリの企画・販売

URL ：https://meri-hari.com/

Instagram: https://www.instagram.com/merihari_official/

お問合わせ窓口 ： info@meri-hari.com