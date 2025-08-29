ナチュラルエナジーゼリー「merihari」Amazon出店のお知らせ
自然の恵みを活かしたナチュラルエナジーゼリー「merihari（メリハリ）」は、2025年8月よりAmazonにて販売を開始いたしました。これまで公式オンラインストアのみでの展開でしたが、より便利に、身近にご利用いただけるようAmazonでの取り扱いを開始いたします。
■ merihariについて
「merihari」は、“集中”と“リラックス”のバランスを植物のちからでサポートするナチュラルエナジーゼリーです。
1. 5種の天然ハーブ由来成分を配合
ヤマブシタケ、バコパモニエラ、ムクナ豆、マンゴー葉、イチョウ葉など、欧米でも注目されるヌートロピクス＆アダプトゲンをバランスよく配合。
2. カフェイン・合成エナジー成分不使用
カフェイン、添加物由来のエナジー成分に頼らず、やさしい自然のエナジーで夜まで心地よく。睡眠リズムを乱さず、翌朝すっきり。
3. 99％自然素材／18の無添加処方
動物性原料・保存料・砂糖・人工甘味料などは不使用。毎日安心して取り入れられる処方。
4. 鮮度と品質へのこだわり
現地で選び抜いた高品質なハーブを空輸で直輸入し、国内GMP認定工場で製造。誠実で透明性のあるものづくりを徹底。
忙しい現代人に向けて、「頑張るときに頑張れて、休むときに休める」メリハリのある毎日をサポートします。
■ Amazon出店について
これまでは公式オンラインストアでのみ購入可能でしたが、
「Amazonで他の商品と一緒にまとめ買いしたい」「プライム配送で手軽に受け取りたい」といった声を受け、このたびAmazonでの販売を開始しました。
Amazonユーザーの方も、ぜひお気軽にご利用ください。
Amazon商品ページ：https://amzn.asia/d/9VeY8Jz
■ セール開催のお知らせ
Amazon出店を記念して、2025年8月29日(金)9:00～9月4日(木)23:59まで特別セールを実施いたします。
気になっていた方は、この機会にぜひお試しください。
■ 商品概要
商品名 ：merihari（メリハリ） ナチュラルエナジーゼリー
内容量 ：10g×30個
価格 ：通常購入 税込4,980円
定期購入 初回 税込2,980円～（公式サイト限定）
お召し上り方：1日1、2本を目安にお召し上がりください。
■ 会社概要
会社名 ：Livran株式会社
所在地 ：東京都調布市西つつじヶ丘3－25－41
新井ビル3F
代表者 ：代表取締役CEO 石田駿佑
設立 ：2024年5月21日
資本金 ：600万円
事業内容：「バランスサポート」をテーマとした
食品・健康サプリの企画・販売
URL ：https://meri-hari.com/
Instagram: https://www.instagram.com/merihari_official/
お問合わせ窓口 ： info@meri-hari.com