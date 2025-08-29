こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
秋の味覚を、優美なハロウィンカラーで期間限定「Halloween High Tea」発売【ウェスティンホテル仙台】
ハロウィン仮装でお得に楽しめるハロウィンウイークも
期間：2025年10月11日(土)～10月31日(金)
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2025年10月11日(土)～10月31日(金)の期間、ハロウィンカラーの色合いで秋の味覚を存分にお楽しみいただけるハイティー「Halloween High Tea(ハロウィン ハイティー) 」を発売いたします。
ブラック・パープル・オレンジなどのハロウィンカラーを纏った秋の食材が並ぶ「Halloween High Tea」。メインディッシュには、芳醇な黒にんにくのソースが赤身の旨味を際立たせる、A5等級仙台牛のランプ肉ローストをご用意。ハイティースタンドのオードブルには、オマール海老のベニエや、いちじくと生ハムのタルティーヌ、鮪とビーツのタルタルなどをハロウィンカラーでアレンジした6品が並びます。デザートは、カシスクリームを閉じ込めたモンブラン仕立てをほろ苦いキャラメルアイスクリームとともにお召し上がりください。また、オプションにて、オリジナルハロウィンカクテルを含む、アルコールフリーフロープランもご用意しております。
さらに、10月26日(日)～10月31日(金)の期間に、ジャック オ ランタンや魔女などハロウィンにまつわるアイテムを身に付けてご利用いただくと、通常価格より10%お得にお楽しみいただけるハロウィンウイークも開催。
高層階から秋に染まりゆく街並みを眺めながら、ご友人やご家族とともにハロウィン気分を艶やかに楽しむひとときをお過ごしください。
【メニュー】
◇ハイティースタンド オードブル
紫きゃべつ にんじん パプリカのスティック ブラックオリーブのバーニャカウダソース
鮪とビーツのタルタル
かぼちゃのアラビア風パルミジャーノ レッジャーノのサブレ
いちじくと生ハムのタルティーヌ
りんごとブルーチーズムース 竹炭のグジェール
オマール海老のクロケット バニラ香るアメリケーヌソース
◇ワンプレート メインディッシュ
A5等級仙台牛ランプ肉のロースト黒にんにくのソース
フランス産マロンとカシスクリームのモンブラン仕立て
キャラメルアイスクリームを添えて
◇フリーフローアイテム
オリジナルハロウィンモクテル、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種
ハイティー『Halloween High Tea』の概要
実施日： 2025年10月11日(土)～10月31日(金)
場所： ラウンジ&バー ホライゾン(26階)
時間： 14:00～21:00のうち90分間
(最終入店19:30、フリーフローL.O.20分前)
料金： 6,500円
・別途、アルコールフリーフロープランもご用意しております。
・ハロウィンウイーク(10月26日(日)～10月31日(金))の期間に、
ハロウィンにまつわるアイテムを身に付けてのご利用で通常価格より10％割引いたします。
詳しくはお問い合わせください。
※ご利用日前日15:00までにご予約ください。
※未成年者のみのご利用の場合は、18:30を最終入店とさせていただきます。
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/116717/116717_web_1.png
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok 、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com/
