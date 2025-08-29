Xiaomi、第2四半期決算で成長エンジンがスマホ以外に移行｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月29日】
主なポイント
・Xiaomiの堅調な2桁成長は、製品とセクターの多角化が成功していることを浮き彫りにしています。
・第2四半期、Xiaomiの世界スマートフォン出荷台数は8四半期連続で前年同期比増加を維持しました。しかし、平均販売価格が前年同期比2.7%低下したことにより、スマートフォン売上高は2.1%減少しました。
・中国国内外でのオフライン展開拡大に伴い、同社のAIoT事業は力強い成長を遂げ、複数のカテゴリーで販売台数と売上高の両方が増加しました。
・6月に発売されたXiaomiのYU7 EVシリーズは、SU7の好調な業績をさらに伸ばし、確定受注は予想を上回りました。EVの納入台数と生産能力は引き続き増加しました。
・Xiaomiは、自社開発による初の3nmフラッグシップチップセット「XRING O1」を発表し、自社イノベーションへの長期的なコミットメントとプレミアムセグメントへの野心を強調しました。
Xiaomiの最新の決算報告によると、2025年第2四半期の売上高は前年同期比30.5%増加しました。同社の中核事業であるスマートフォン事業は、同四半期の売上高全体の半分未満を占めており、製品とセクターをまたいだ多角化の成功を浮き彫りにしています。Xiaomiの自動車部門とその他のコンシューマーエレクトロニクス部門は、それぞれ3桁と2桁の成長を記録しました。スマートフォン以外の分野でこれほどの成長率は、成熟したスマートフォンブランドでは稀です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328380&id=bodyimage1】
スマートフォン出荷見通しとプレミアム化
・Xiaomi：第2四半期のスマートフォン売上高は、出荷台数の増加が平均販売価格の低下によって相殺され、前年同期比2%減少しました。メモリとストレージの価格が予想以上に上昇したことに加え、バッテリー材料の制約も重なり、スマートフォンの粗利益率は前四半期比で低下しました。通期見通しでは、同社は出荷台数目標を約1億7,500万台に修正し、前年同期比5%～6%の成長を目指しています。これは依然として業界全体よりも「はるかに高い」水準です。
・アナリスト：エントリーレベルのRedmi A5シリーズの発売が好調だったことに加え、在庫削減を目的としたプロモーション割引が相まって、第2四半期の平均販売価格は前年同期比2.7%低下し、Xiaomiのスマートフォン売上高は2.1%減少しました。一方、世界的なスマートフォン市場の成長鈍化にもかかわらず、Xiaomiがあらゆる面でプレミアム化戦略を推進したことで、ハイエンドセグメントは好調を維持しました。第2四半期は、競合他社と比較して新モデルのリリース数が少ないこと、そして中国における政府補助金の限界効果の減少により、Xiaomiの成長は抑制されました。今後は、第3四半期に発売されるNote 15シリーズとフラッグシップモデルのMi 16シリーズといった新製品が、同社の勢いを再び活性化させると期待しています。
AIoTの好調な業績と海外での小売業の拡大
・Xiaomi：AIoTの売上高は、オフライン小売業の拡大が牽引し、第2四半期に過去最高の387億人民元（前年同期比44.7%増）に達しました。大型スマート家電、タブレット、ウェアラブル端末、TWSなど、複数の製品カテゴリーが前年同期比で成長を達成しました。戦略的には、Xiaomiは年間1,000店舗の直営店を開設し、コントロール可能なチャネルの強化と効率性の向上を目指しています。
