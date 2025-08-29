モバイル・プランニングが地方創生とインバウンド対応へ向けて AI翻訳ソリューションを本格提供開始
MVNOやWi-Fiルーターのレンタルサービスを提供する株式会社モバイル・プランニング（本社：東京都中央区、代表取締役：岸本大樹、以下「モバイル・プランニング」）は、WILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」）と連携し、インバウンドを中心とした旅行ツアーへの多言語AI翻訳サービスのパッケージ提供を開始いたします。
現在インバウンドが急拡大中の日本では、全国の観光地においてツアーガイド不足が深刻化しています。
観光庁が掲げる「観光立国推進基本計画」の実現へ向けて、全国各地へのインバウンドの送客は重要な責務であり、ツアーガイド不足の解消は国家レベルでの重要課題と考えられます。
これまでモバイル・プランニングが培ってきたレンタル事業のノウハウを生かし、全国の各地域における地方創生や、それに伴うインバウンド旅行パッケージの提供を得意とするWILLER ACROSSとの連携により、これまで実現が難しかったエリアでの取り組みも可能となります。
2025年9月の〈Wander Japan〉Grand Sumo Tournament Guide Planでの導入を皮切りに取り組みを開始し、北海道から沖縄まで全国各地の観光業の活性化に向けた取り組みを進めてまいります。
モバイル・プランニングは、
”すべての人々にテクノロジーの恩恵を”
を合言葉に、自社で築き上げてきた事業ノウハウを活かし、
これからも世の中の課題解決に向けて真摯に取り組んで参ります。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社モバイル・プランニング
営業部：檜谷
電話：03-6869-0310
E-Mail：biz@mobile-p.co.jp
WILLER株式会社
パブリックリレーションズオフィス：鈴木・竹内
電話：050-1745-0840
E-Mail：koho@willer.co.jp
※WILLER ACROSS株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
