捺染補助剤の世界市場2025年、グローバル市場規模（増粘剤、バインディング剤、架橋剤、乳化剤、固着剤、分散剤、消泡剤）・分析レポートを発表
2025年8月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「捺染補助剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、捺染補助剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の捺染補助剤市場は2023年にUSD XXX百万と評価され、2030年にはUSD XXX百万に達すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれます。捺染補助剤は、デジタル印刷および従来型印刷において、色素や染料の定着、発色性向上、にじみ防止など、印刷品質の確保に不可欠な役割を果たします。本レポートでは、産業チェーンの発展、市場の主要用途、先端技術や特許動向、応用分野の拡大、最新トレンドを包括的に分析しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
捺染補助剤産業は、原料供給から製造、加工、流通、最終消費に至る複数段階で構成されます。主な製品タイプには、増粘剤、バインディング剤、架橋剤、乳化剤、固着剤、分散剤、消泡剤などが含まれます。用途はデジタル印刷と従来型印刷に大別され、デジタル印刷では微細パターンや短納期対応、従来型印刷では大量生産やコスト効率が重視されます。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州市場は、政府の支援政策と環境配慮意識の高まりにより安定的な成長を維持しています。高付加価値製品や持続可能性を重視する傾向が強く、環境規制が市場動向に大きく影響しています。アジア太平洋地域では特に中国が中心的役割を担い、旺盛な国内需要、製造インフラの充実、政策的後押しにより世界市場をリードしています。南米や中東・アフリカでも繊維産業の発展に伴い需要が拡大しています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは、以下の視点から市場を多角的に分析しています。
● 市場規模・セグメンテーション：販売数量（キロトン）、売上高、タイプ別・用途別の市場シェアを算出。
● 産業分析：政策・規制、技術革新、消費動向、経済環境などを評価。
● 地域分析：各国・地域の経済条件、インフラ、政策支援、消費者行動の差異を分析。
● 市場予測：成長率や需要予測、新たな市場機会を提示。
________________________________________
企業分析
主要企業には、Sarex Chemicals、Archroma、Dow、Huntsman、DyStar、Chemdyes Sdn.Bhd、Fineotex Chemical、Chemical Brothers、SNF、Textilchemie Dr. Petry GmbH、Dymatic Chemicals、Gaocheng Chemical、Argus、EM Chemicals、Goodrich Agrochem、Calica Exprotsが含まれます。これら企業は製品性能向上や環境負荷低減、新規市場開拓、顧客サポート体制強化を重視しています。また、提携や買収を通じてグローバル展開を拡大しています。
________________________________________
用途別・消費者分析
デジタル印刷向け市場は、高精細化や多品種小ロット生産への対応力から需要が拡大しています。特にファッション分野やインテリアテキスタイルでの利用が増えています。一方、従来型印刷はコスト競争力と大量生産に強みを持ち、作業効率を高める助剤需要が堅調です。消費者の間では、環境に優しい原料を用いた製品や高機能・高耐久の印刷品質を求める傾向が強まっています。
