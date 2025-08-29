NXP S32G399A・S32Z2 CPU搭載 MicroSys miriacシステムオンモジュール登場―AGV/AMR向けリアルタイム処理・安全認証・AI統合ソリューション販売開始
2025年8月29日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区：MicroSys Electronics社・日本総代理店）は、自動搬送車（AGV: Automated Guided Vehicle）および自律走行搬送ロボット（AMR: Autonomous Mobile Robot）向け最新開発プラットフォームのためのシステムオンモジュールの提案を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327945&id=bodyimage1】
自動搬送車（AGV: Automated Guided Vehicle）および自律走行搬送ロボット（AMR: Autonomous Mobile Robot）は、産業、物流、医療分野において効率性・柔軟性・安全性を高める重要な役割を担っています。労働力不足の解消、従業員負荷の軽減、システムの柔軟な拡張を実現するこれらの技術は、今後の自動化社会に不可欠です。
AGVはガイドラインやマーカーに沿って走行しますが、AMRはセンサーとAI処理による自律判断で周囲を解釈し行動します。いずれも高精度なナビゲーション、リアルタイムなデータ処理、セーフティ認証が求められます。しかし従来の汎用計算アーキテクチャでは限界があり、開発者は複雑なハードウェア／ソフトウェア統合に直面してきました。
◆複雑な統合課題を解決するSoMアプローチ
・ AGV/AMRの開発には以下の要素が必須です：
・ 知覚センサー（カメラ、LiDAR、レーダー）
・ リアルタイム処理（画像認識、経路計画、モーション制御）
・ 高速通信（CAN、Ethernet TSN、FlexRay）
・ 安全規格対応（ASIL-D、安全認証、セキュアブート）
MicroSys Electronicsは、これらの要件を満たす**miriac System-on-Module （SoM）**シリーズを提供。SoMは事前検証済みのモジュールとして提供され、設計の複雑さを軽減し、開発期間短縮とコスト削減に寄与します。
◆主な製品ラインアップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327945&id=bodyimage2】
miriac MPX-S32G399A
・ ベースCPU：NXP S32G399A
・ 特徴：ASIL-D対応、安全機能付きリアルタイムCPU、最大8コアArm Cortex-A53、4x Cortex-M7（ロックステップ動作対応）
・ インタフェース：18x CAN-FD、TSN対応Ethernet、FlexRay、LIN、USB、GPIO
・ 拡張性：M.2スロットによるHailo-8 AIアクセラレータ統合
・ 対応温度範囲：-40～+85 °C
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327945&id=bodyimage3】
miriac MPX-S32Z2
・ ベースCPU：NXP S32Z2
・ 特徴：外部センサー制御、リアルタイム処理最適化、S32G399Aとの組合せで強力な分散処理を実現
両モジュールは82×50mmの小型フォームファクタで、互換性を維持しつつ性能を拡張可能。従来のmiriac MPX-S32G274Aベースの設計からスムーズに移行できます。
◆SMARC規格との違い
一般的なSMARC標準モジュールでは利用できないCPUインタフェースも、MicroSys独自のSoMは全て外部接続可能。これにより最大限のCPU性能活用と柔軟なインタフェース構成が可能となります。
◆ソフトウェア統合と認証支援
MicroSysはハードウェアのみならず、アプリケーション対応Linux OSを提供。さらにQNXやベアメタル開発についても認定パートナーが支援可能。これにより、開発者はアプリケーション開発に専念でき、安全認証対応やアップデート対応も容易となります。
