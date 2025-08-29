韓国発デザイン初心者のバイブルが日本に上陸！すべての視覚表現に共通するデザインの基礎理論が学べる『デザイン9×9 マンガで学ぶはじめてのデザイン基礎トレーニング』2025年8月29日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『デザイン9×9 マンガで学ぶはじめてのデザイン基礎トレーニング』を2025年8月29日（金）より全国書店にて発売いたします。
楽しく読めて、しっかり身につく--マンガで学ぶデザインの基本
韓国発のベストセラー・デザイン入門書が日本語で登場！
「比率」「空間」「バランス」「色の属性」「テクスチャー」「形と形態」「動き」「リズム」「書体」--デザインの基礎理論を９つの要素に分け、わかりやすく解説。
タイトルの「９×９（くく）」は、掛け算の九九にちなんでいます。九九のようにデザインの基礎を繰り返して学ぶことで、自然と“デザインのセンス”が身につき、実践に応用することができます。
これらの基礎理論をマンガ形式でわかりやすく解説。各章の終わりには演習問題や写真を使ったトレーニングが用意されているため、楽しみながらデザインセンスが身に付いていきます。
初心者や一般のかたでも、繰り返し学ぶことでデザインの基本原則を理解し、実践に活かすことができるようになる、デザインの世界への第一歩を踏み出すための心強いガイドとなる一冊です。
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12215
【関連リンク】
ホビージャパンのデザイン書 Xアカウント：@hj_designbook
【商品情報】
デザイン9×9 マンガで学ぶはじめてのデザイン基礎トレーニング
◆定価：2,530円 （本体2,300円＋税10％）
◆著者：AHOT
◆ISBNコード:978-4-7986-3905-5
◆JAN コード：9784798639055
◆判型：B5ワイド判 208ページ
