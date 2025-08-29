徳島大正銀行、「とくぎん教育・学資ローンキャンペーン」を実施

株式会社徳島大正銀行

トモニホールディングスグループの徳島大正銀行（徳島県徳島市、頭取：板東 豊彦）では、令和７年９月１日（月）より、「とくぎん教育・学資ローンキャンペーン」を開始しますので、お知らせいたします。



１．キャンペーン期間　


　　令和７年９月１日(月) ～ 令和８年５月３１日(日)






２．キャンペーン概要


　　キャンペーン期間中にお申込みいただき、次の条件を満たすと、


　　基準金利より金利引き下げいたします。



（１）「とくぎん教育ローン」（一括借入・分割返済型）


（２）「とくぎん学資ローン」（カードローン型）


※ご融資後に「れいんぼ～ポイントサービス」のステージが変更となった場合、当座貸越利用期間のみ金利を見直します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※当行の短期プライムレート（令和７年８月１日現在年２．８２５％）に連動した変動金利となります。



（本件に関する問い合わせ先）


　　とくぎんローンセンター フリーダイヤル：0120-50-4588


　　営業時間　平日：9:00～19:00　土・日・祝日：10:00～18:00


　　年末年始など当行所定の休業日がございます。