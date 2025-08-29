徳島大正銀行、「とくぎん教育・学資ローンキャンペーン」を実施

株式会社徳島大正銀行

トモニホールディングスグループの徳島大正銀行（徳島県徳島市、頭取：板東 豊彦）では、令和７年９月１日（月）より、「とくぎん教育・学資ローンキャンペーン」を開始しますので、お知らせいたします。

１．キャンペーン期間

令和７年９月１日(月) ～ 令和８年５月３１日(日)

２．キャンペーン概要

キャンペーン期間中にお申込みいただき、次の条件を満たすと、

基準金利より金利引き下げいたします。

（１）「とくぎん教育ローン」（一括借入・分割返済型）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149815/table/7_1_3c39cd72a044acfbbd641bf3704e0850.jpg?v=202508291057 ]

（２）「とくぎん学資ローン」（カードローン型）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149815/table/7_2_f1bcbe634f9d3a2275e984fe5932361a.jpg?v=202508291057 ]

※ご融資後に「れいんぼ～ポイントサービス」のステージが変更となった場合、当座貸越利用期間のみ金利を見直します。

※当行の短期プライムレート（令和７年８月１日現在年２．８２５％）に連動した変動金利となります。

（本件に関する問い合わせ先）

とくぎんローンセンター フリーダイヤル：0120-50-4588

営業時間 平日：9:00～19:00 土・日・祝日：10:00～18:00

年末年始など当行所定の休業日がございます。