蒼樹うめ最新刊「微熱空間」6巻、8／29発売！　カバーはじめカラーイラストたっぷり！　イラストギャラリーほか全12点収録！

蒼樹うめ最新刊「微熱空間」6巻、8／29発売！

相思相愛＝めでたしめでたし、と一筋縄で行かない「家族」という絆、「姉」「弟」という枷（かせ）。


抑えようとしても抑えきれない亜麻音への思い。たしなめられても叱られても身体はもう止まらない。
再婚した両親だけではなく、親友にも気を遣いながらの交際開始!?
ますます前途多難な第６巻。



定価：1045円（本体950円＋税10%）／発売日：2025.8.29



