蒼樹うめ最新刊「微熱空間」6巻、8／29発売！　カバーはじめカラーイラストたっぷり！　イラストギャラリーほか全12点収録！

株式会社白泉社

「微熱空間」6巻書影

相思相愛＝めでたしめでたし、と一筋縄で行かない「家族」という絆、「姉」「弟」という枷（かせ）。

抑えようとしても抑えきれない亜麻音への思い。たしなめられても叱られても身体はもう止まらない。

再婚した両親だけではなく、親友にも気を遣いながらの交際開始!?

ますます前途多難な第６巻。

ISBNコード：9784592712626／シリーズ名：書籍扱い楽園コミックス／定価：1045円（本体950円＋税10%）／発売日：2025.8.29

購入特典情報はこちら

