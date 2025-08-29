SGホールディングスグループでロジスティクス事業を展開する佐川グローバルロジスティクス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坂上公彦）は、 9月 1日、新たに愛知県小牧市に「尾張小牧営業所」を開設します。

倉庫外観

尾張小牧営業所は、東名高速・名神高速「小牧IC」から約4kmの地点に位置しており、関東・関西エリアへの広域配送に適した立地です。また、東海エリアの中心に位置しているため、愛知・岐阜・三重など近隣地域への配送にも高い利便性を備えています。

近隣には当社の営業所が4拠点あり、拠点間で人員リソースを共有することで、繁閑に合わせた物流波動への対応や、エリア全体での最適なオペレーションを実現します。また、物量増加に対応可能な倉庫スペースを確保することで、顧客の多様な物流ニーズに対し、迅速かつ柔軟に対応できる体制を整備しています。

さらに、佐川急便株式会社の中継センター「中部ハブセンター」の近隣に位置しており、配送効率の向上が見込めるほか、365日稼働が求められるEC物流拠点としてもご活用いただけます。

■拠点概要

・名称：尾張小牧営業所

・所在地：愛知県小牧市文津神子349

・面積（当社借り入れ分）：倉庫、バース2,842.66坪、事務所271.73坪

・アクセス：東名・名神高速道路「小牧IC」約4km、名鉄小牧線「味岡駅」約1.3km

当社は、お客さまのニーズに最大限お応えできるよう、最適な拠点展開と物流ソリューションの提案により、お客さまと共に進化するベストパートナーを目指してまいります。