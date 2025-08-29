『K Drama & Music Selection Week 2025』 大阪・東京で開催決定！

【イベント概要】

イベント名：K Drama & Music Selection Week 2025

開催期間：2025年9月4日（火）～9月12日（金）





KドラマOSTコンサート

KドラマOSTコンサートでは、韓国ドラマを彩ってきた名曲の数々を注目のアーティストがライブでお届けします。

今年は、韓国のバラード界を代表するボーカリストで、最近では、『鬼宮』のOST「振り返ればいつでも」を通じて再び注目を集めているナ・ユングォン、『涙の女王』『おつかれさま』など、話題作のOSTに参加しているホン・イサク。『バニーとお兄さんたち』『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』などに参加し、感性豊かな歌声で高い評価を得ているウッディ(Woody)、『死の賛美』『賢い医師生活』などで感動的な歌声を届け、確かな実力と真摯なパフォーマンスが印象的なHYNN(パク・ヘウォン)と、さまざまなジャンルのKドラマOSTとアーティストのヒット曲を披露いたします。

■開催日時／会場

大阪公演 2025年9月4日(木) 梅田芸術劇場 メインホール

開場 17:00 ／ 開演 18:00

東京公演 2025年9月5日(金) 大田区民ホール・アプリコ

開場 17:00 ／ 開演 18:00







■アーティスト

ナ・ユングォン

2004年に1stフルアルバム『中毒』でデビューして以来、繊細な表現力と安定感のある中低音ボイスで長年にわたり愛されてきた実力派アーティスト。デビューアルバムに収録された代表曲『僕だったら』は、SBSドラマ『皇太子の初恋』のOSTとしても使用され、切ないメロディーと歌詞が多くの共感を呼び、当時の音楽チャートや番組で大ヒットを記録。最近では、2025年SBSドラマ『鬼宮』のOST『振り返ればいつでも』を通じて再び脚光を浴びる。





ホン・イサク

2013年ユ・ジェハ音楽コンクールで自作曲『春よ』が入賞し、その後バークリー音楽大学で音楽を学んだ確かな実力をもつシンガーソングライター。ドラマ『涙の女王』の『Fallin’』、『未知のソウル』の『In You』、『おつかれさま』の『私の愛 私のそばに』など、話題作のテーマ曲を数多く担当。彼の素朴でありながらも訴えかけるような歌声は、映像と感情を見事に結びつけ、“感性OSTの匠”として多くの視聴者に深い印象を残している。





ウッディ(Woody)

2011年にボーイズグループでデビューした後、2019年にソロに転向しリリースしたシングル『この歌がクラブで流れたら』が韓国主要音源チャートで1位を記録し、瞬く間に大衆の注目を集めた。近年、MBCドラマ『バニーとお兄さんたち』のOST『By Your Side』をはじめ、『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』などの人気ドラマOSTにも多数参加し、映像と完璧に調和する感性豊かな歌声で高い評価を得ている。





HYNN(パク・ヘウォン)

2016年のオーディション番組『スーパースターK』でTOP3に選ばれ注目を集め、2018年にデビュー後リリースした『枯れた花に水をやるように』が音源チャートを逆走し、“高音の女神”として知られるようになった。2020年、人気音楽番組『覆面歌王』で史上最年少の女性歌王に輝く快挙を成し遂げた。ドラマ『死の賛美』『賢い医師生活』などで感動的な歌声を届け、確かな実力と真摯なパフォーマンスで、韓国感性バラードの新たな象徴として注目を集めている。





冨岡愛

2021年の夏からTikTokで活動を始める。同年、優里が審査員を務めた「ネクストブレイクシンガー発掘オーディション」で優勝。翌年4月に優里による作詞作曲の『ラプンツェル』をリリース。2025年『ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ』のOSTに参加。日本のアーティストとして韓国ドラマのOSTに初めて参加した。

同年、ソウルで開催されたライブショーケースに出演し、韓国の観客の前でライブパフォーマンスを披露。日本と韓国の両国において、透き通るような歌声とリアルな言葉で紡がれる楽曲で多くの若者から共感を集める。









MIYUMIYU（竹内美宥）

2009年にAKB48へ加入し、アイドル活動を通じて多くのファンに愛されるようになる。2018年に韓国の大人気オーディション番組『PRODUCE 48』に出演。韓国語を流暢に話すコミュニケーション力、音楽に対する真摯な姿勢、そしてグローバルな感性が高く評価され、日韓両国で注目を集める。





MC 古家正亨

Kドラマ上映会

Kドラマ上映会では、最新作から話題作まで全8作品をラインナップ！

『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』『スキャンダル～白雪姫の逆襲～』『チェックイン漢陽(ハニャン)』『メスを持つハンター』『美女と純情男』『労務士ノ・ムジン』『わたしの完璧な秘書』といった、多彩なジャンルのドラマがスクリーンに登場します。





■開催日時／会場

大阪上映会：大阪工業大学キャンパス 常翔ホール

2025年9月9日(火) 1部 開場 13:15 ／ 開演 14:00 2部 開場 16:15 ／ 開演 17:00

2025年9月10日(水) 1部 開場 13:15 ／ 開演 14:00 2部 開場 16:15 ／ 開演 17:00







東京上映会：駐日韓国文化院ハンマダンホール

2025年9月11日(木) 1部 開場 13:15 ／ 開演 14:00 2部 開場 16:15 ／ 開演 17:00

2025年9月12日(金) 1部 開場 13:15 ／ 開演 14:00 2部 開場 16:15 ／ 開演 17:00

■上映作品

『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』

大阪上映会：9月9日(火) 1部公演

東京上映会：9月11日(木) 1部公演

離婚専門のスター弁護士と新人弁護士が、夫婦のトラブルに立ち向かうリーガルドラマ！

出演 チャン・ナラ、ナム・ジヒョン、キム・ジュンハン、ピョ・ジフン（Block BのPO）

©SBS





『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』

大阪上映会：9月9日(火) 1部公演

東京上映会：9月11日(木) 1部公演

大学で出会った３人の恋と友情、挫折と再生を生き生きと描いた青春ロマンチックコメディ。

出演 ハ・ユジュン、パク・ジフ、イ・スンヒョプ

©FNC / 「四季の春」日本語版製作委員会









『メスを持つハンター』

大阪上映会：9月9日(火) 2部公演

東京上映会：9月11日(木) 2部公演

天才解剖医と連続殺人犯の父、そして正義を信じる刑事が織りなすスリリングなヒューマンドラマ。

出演 パク・ジュヒョン、カン・フン、パク・ヨンウ

© 2025. LG Uplus Corp., the Soul Creative Ltd. All Rights Reserved









『労務士ノ・ムジン』

大阪上映会：9月9日(火) 2部公演

東京上映会：9月11日(木) 2部公演

幽霊が見える労務士が、様々な労働問題に巻き込まれながら奮闘する姿を描くコミカル・ファンタジー！

出演 チョン・ギョンホ、ソル・イナ、チャ・ハギョン（VIXXエン）、タン・ジュンサン

© 2025 MBC









『チェックイン漢陽（ハニャン）』

大阪上映会：9月10日(水) 1部公演

東京上映会：9月12日(金) 2部公演

朝鮮最高の旅閣を舞台に、事情を抱えた見習い従業員たちの愛と友情、成長を描いた青春ロマンス時代劇！

出演 ペ・イニョク、キム・ジウン、チョン・ゴンジュ、パク・ジェチャン（DKZ）

©Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved









『わたしの完璧な秘書』

大阪上映会：9月10日(水) 1部公演

東京上映会：9月12日(金) 2部公演

仕事“だけ”上手なヘッドハンティング会社のCEOと、仕事“も”完璧な秘書が織りなす大人のオフィスロマンス。

出演 イ・ジュニョク、ハン・ジミン、キム・ドフン

©SBS









『美女と純情男』

大阪上映会：9月10日(水) 2部公演

東京上映会：9月12日(金) 1部公演

転落した元トップ女優と、彼女を救おうと奮闘する新人監督の再起をかけた2人が織りなす人生逆転ラブストーリー！

出演 チ・ヒョヌ、イム・スヒャン、チャ・ファヨン、コ・ユン、パク・サンウォン、イ・イルファ

Licensed by KBS Media Ltd. © 2024 KBS. All rights reserved









『スキャンダル～白雪姫の逆襲～』

大阪上映会：9月10日(水) 2部公演

東京上映会：9月12日(金) 1部公演

継母に人生を奪われた女が、自ら手掛けた脚本で報復すると誓った世間を巻き込んだ壮絶な復讐劇。

出演 ハン・チェヨン、ハン・ボルム、キム・ギュソン、イ・ビョンジュン

Licensed by KBS Media Ltd. © 2024 KBS. All rights reserved









■ 出演者 ※ゲストの俳優は1部/2部両公演に出演いたします

チ・スンヒョン

出演日：9月9日(火) 大阪上映会

主な出演ドラマ

2024年 熱血司祭2

江南Bサイド

グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～

2023年 高麗契丹戦争

恋人～あの日聞いた花の咲く音

7人の脱出

最悪の悪

2022年 カーテンコール

なぜオ・スジェなのか





パク・ジェチャン（DKZ）

出演日：9月10日(水) 大阪上映会

主な出演ドラマ

2024年 チェックイン漢陽（ハニャン）

我が家～嘘のかけら～

遊んでくれる彼女

2022年 セマンティックエラー





チョ・ハンチョル

出演日：9月11日(木) 東京上映会

主な出演ドラマ

2025年 四季の春～恋めぐる僕らの季節～

2024年 となりのMr.パーフェクト

2023年 京城クリーチャー

スティーラー～七つの朝鮮通宝～

2022年 財閥家の末息子～Reborn Rich～

2021年 智異山〈チリサン〉～君へのシグナル～

海街チャチャチャ

ヴィンチェンツォ

2020年 キングダム シーズン2

2019年 ロマンスは別冊付録

2018年 100日の郎君様

他多数





ヤン・デヒョク

出演日：9月12日(金) 東京上映会

主な出演ドラマ

2025年 未知のソウル

2024年 美女と純情男

2022年 三姉弟が勇敢に～恋するオトナたち～

2021年 バッド・アンド・クレイジー

2020年 スタートアップ：夢の扉

18アゲイン

夜食男女

おかえり～ただいまのキスは屋根の上で!?～

サンガプ屋台

他多数





MC 大阪：ヘンセ

東京：NICE73

■チケット情報

料金：無料（整理番号付き）

※事前に受付招待制

※発券手数料はお客様負担にてお願いいたします。

座席：全席指定

※当日、会場にてお手持ちのチケットと座席指定券を引き換え

一般受付：8月25日(月) 18:00～ 各公演の開演時間まで

※お申し込みが定員に達した公演から順次、受付を終了いたします。

※1人2枚までお申し込み可能です。

※車椅子スペースあり

※未就学児入場不可写真動画撮影・録音禁止

※本人へのプレゼント直接渡し不可・プレゼントボックス無し

※放送カメラが入る予定があります。お客様が映りこむ可能性がありますので、予めご了承ください。

【当日チケット引き換えについて】

チケットの引き換えは、以下の手順で行います。

・お手持ちのチケットにご記載の整理番号をご確認ください。

・開場時間になりましたら、会場にて整理番号順にお呼び出しいたします。

・整理番号順にお手持ちのチケットと座席指定券の引き換えを行います。

・引き換え後、ご自身の座席へご着席ください。

