古き良き建物を蘇らせ、街に新しい息吹を。株式会社Micks、ヴィンテージマンション再生プロジェクト始動。

株式会社Micks

株式会社Micks（本社：埼玉県川口市、代表取締役：島根泰輔）は、築古アパート・マンションを対象に、オーナー様の負担ゼロで大規模リノベーションを実施し、賃料をバリューアップさせる新サービス を開始します。直近、株式会社Micksにおける管理物件の賃料を20%以上の賃料をアップさせた実績を基に、対象物件を絞り、本事業に挑戦します。



2026年7月までに 4棟限定 で展開予定。単なる建物再生にとどまらず、ヴィンテージ物件の再解釈を通じて地域に新しい活力を生み出す ことを目指します。

背景

- 川口市をはじめ首都圏では、築30年以上の「ヴィンテージマンション」「昭和アパート」が数多く存在。- 空室増加や老朽化が進む一方で、これらの建物が持つ歴史・風格・独自の雰囲気は今の若い世代から再評価されている。- Micksはその価値を掘り起こし、「住み継ぐ文化」と「街の再生」を両立させるモデルを構築。

首都圏では築30年以上のヴィンテージマンションや昭和期のアパートが数多く存在し、老朽化や空室率の上昇に悩むオーナー様が増えています。

一方で、建築費の高騰により新築供給が難しくなる中、「古き良き建物を再生して活用する」流れが拡大しています。

Micksはこれまで培ってきた不動産再生のノウハウを活かし、オーナー様に負担をかけずに物件を蘇らせるとともに、地域とのつながりを重視した再生モデルを打ち出します。

ヴィンテージマンション個室ヴィンテージマンション個室

サービス対象

- 築30年以上のマンション・アパート（埼玉県・千葉県及び東京都内）- 築30年以上の戸建て及び区分マンション

特徴

- オーナー様の負担ゼロで大規模リノベーション- サブリース契約による安定収入- 街に拓かれた再生デザイン（共用部や1階店舗を地域に開放し、地域活性化につなげる）- 提供枠：4棟限定（2026年7月まで）

本サービスの対象は、築30年以上の不動産です。

Micksが大規模リノベーションにかかる費用をすべて負担し、オーナー様の初期投資ゼロで物件を再生。さらに、バリューアップ後には弊社とオーナー様において、サブリース契約を締結し家賃保証することで、オーナー様には安定した収入を継続的にお届けします。

また、本サービスの特徴は単なる建物再生にとどまらず、街に拓かれた再生デザインを導入している点にあります。具体的には、共用部や1階店舗の一部を地域に開放し、住人だけでなく地域の人々も利用できる空間を創出。これにより、地域コミュニティの活性化や街の魅力向上につなげていきます。

本取り組みは、2026年7月までの期間限定で4棟のみ 提供する特別プロジェクトです。

メリット

オーナー様の視点では、修繕費の負担を一切かけることなく大規模リノベーションを実施できるため、資産価値の向上が期待できます。さらにサブリース契約により、毎月の安定収益を確保できることも大きな魅力です。

一方、入居者様の視点では、築古物件ならではのレトロな雰囲気を残しながら、現代的な快適性を兼ね備えた住空間を提供します。また、コミュニティスペースやシェア機能を取り入れることで、これまでにない新しい住まい方を実現します。

そして地域視点では、空き家や空室の減少によって治安や防災面の改善につながり、再生された建物は景観美化にも貢献します。さらに、新たなランドマークとして街の象徴的な存在となり、地域全体の活性化にも寄与します。

今後の展開

Micksは今回の4棟限定サービスをモデルケースとし、将来的には年間10棟規模の展開を視野に入れています。

「ヴィンテージ不動産再生プラットフォーム」として、埼玉から首都圏へ、そして全国へと広がる再生ネットワークを構築。街と共生し、建物の魅力を未来へ継承する事業を推進してまいります。

施工前に提案するイメージパース例施工前に提案するイメージパース例

＜ 当社 株式会社Micks | 不動産再生屋について ＞

株式会社Micksは、埼玉県川口市に本社を置く不動産再生会社です。築古マンションやアパートをはじめとするヴィンテージ不動産の大規模リノベーションを通じて、資産価値の向上と地域の活性化を実現しています。築古不動産オーナー様に不動産を売却する提案をするのではなく、【売らせない不動産屋】として昨今の建築費高騰や築古物件こその立地を活かし再生する提案をしています。

当社は「オーナー様の負担ゼロ」での再生モデルやサブリース契約を組み合わせることで、オーナー様には安定収益を、入居者には快適で新しい住まい方を、そして地域には街の景観改善やコミュニティ形成という多面的な価値を提供しています。

不動産再生は単なる建物の修繕ではなく、「資産の再生 × 街の活性 」であるという理念のもと、Micksは首都圏を中心に持続可能な不動産活用のモデルを創り続けています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社Micks

所在地：埼玉県川口市戸塚2-20-1 ロイヤルメゾン111

事業内容：不動産再生事業

宅建免許番号：埼玉県知事第25266号

建設業許可番号：埼玉県知事 （般-7）第78546号

URL：https://micks-inc.co.jp/

＜お問合せ＞

ご不明な点やお問い合わせは、下記のメールアドレスまで

Mail：info@micks-inc.co.jp