株式会社Plaru

株式会社Plaru（所在地：東京都／代表取締役社長：大崎雄也）は、AI旅行計画アプリ「ぷらる」において、新機能「オモロマップ」をリリースいたしました。本機能は、旅行者が実は気付いていなかった地域にある推しの聖地や“おもしろい”体験・テーマスポットをデジタルマップで検索できる機能です。従来の観光ジャンルに留まらず、ユニークな切り口で地域の魅力を知ることができます。AIルート検索機能と組み合わせることで、効率的な周遊ルートや周辺おすすめスポットの提案まで可能なため、手軽で楽しい旅行体験創出・地域における新たな誘因・周遊の仕組みづくりを実現します。



IOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6470826820

Android：https://play.google.com/store/search?q=Plaru&c=apps&hl=ja(https://play.google.com/store/search?q=Plaru&c=apps&hl=ja)

【背景と目的】

近年、社会全体で「多様化する興味関心」や「推し活」に象徴される個人の“好き”を起点とした行動が広がっています。観光においても、従来の「名所巡り」や「定番ジャンル」にとらわれず、旅行者一人ひとりの関心に沿った新しいテーマやユニークな体験の提供が求められる時代です。

一方で、従来の旅行計画サービスでは、映画やドラマ・YouTube・漫画といったコンテンツにゆかりのある地域スポットや、現地で体験できる“ちょっとユニークで人に話したくなる体験情報”を探しにくいという課題がありました。

そこで当社は、旅行者が「推し」や「好き」をきっかけに地域へ足を運びたくなるような仕掛けとして新機能「オモロマップ」をデジタルマップに実装しました。旅行者にとっては新しい発見のきっかけとなり、当社と連携する自治体・観光協会・企業にとっては、従来の枠を超えた切り口で地域の魅力をPRできる新たな観光プロモーションの手段としてご活用いただきたいという想いで開発しました。

【"オモロマップ"の概要】

(1)テーマ別マップの提供

グルメスポットやアニメ・ドラマの聖地など、ユニークなテーマのスポットをまとめたマップを提供。

(2)AIルート提案との連携

マップから気になるスポットを選ぶだけで、効率的な周遊ルートや周辺おすすめスポットを組み込んだ旅行ルートを提案。

(3)地域連携による拡張

自治体・観光協会・企業が「オモロ!!」なテーマを登録することで、地域独自の魅力を発信。

【今後の展望】

当社としては「オモロマップ」をきっかけに、更なる旅行体験の向上や地域における誘因・滞在・周遊促進を通じた観光消費額の向上に繋げていきます。連携自治体・企業とテーマ数の拡充も推進します。

さらに多言語対応によるインバウンド強化やデジタルクーポンやスタンプラリーの連携等を進めることで地域課題の解決につながる観光DXサービス領域の拡充へも取り組んで参ります。

○株式会社Plaruについて

AI旅行計画アプリ「ぷらる」とは？

「ぷらる」は、旅行プランを作ってみる＝プラる体験を提供するAI旅行計画アプリです。旅行者が実際の出発地（空港等）と到着地（宿等）、時間や趣味趣向を入力するだけで、パーソナライズされた旅行プランを提案します。

IOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6470826820

Android：https://play.google.com/store/search?q=Plaru&c=apps&hl=ja(https://play.google.com/store/search?q=Plaru&c=apps&hl=ja)

データドリブンな観光DXの実現

観光庁が推進する観光DXの柱の一つである「観光地経営の高度化」。これまで多くの自治体が直面してきた課題として以下の「3つの壁」があります。

情報の質：属性情報が不足しており旅行傾向を左右する同行者・観光目的が取得できない

価格：データや分析費用が高額で地方自治体や企業の活用が進まない

効果検証：データ分析を通じて展開した観光施策の効果測定が困難

Plaruはこの3つの壁を解決し、低価格で精度が高いデータ分析を費用対効果の検証しながら実施できる観光DXサービスを提供していきます。

（参考）https://www.plaru.co.jp/for_business

○お問い合わせ先

自治体・観光系企業・報道機関の皆様へ

Plaruのサービスや事業にご関心をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

URL:https://plaru.io/contact

Email:info@plaru.co.jp