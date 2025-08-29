コマース領域特化のスタートアップカンファレンス、CVCリバースピッチ登壇企業を募集開始

New Commerce Ventures株式会社

コマース・リテール領域のインダストリーベンチャーキャピタルNew Commerce Ventures株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松山馨太・大久保洸平、以下NCV）は、2025年10月15日に開催されるコマース・リテール領域のスタートアップと事業会社の新たな出会いと学びを提供するカンファレンス『New Commerce Conference 2025』でのCVCリバースピッチ登壇企業の募集を開始します。

New Commerce Conferenceは、コマース・リテール領域のスタートアップ、事業会社、VCの新たな出会いと学びを目的として、コマース・リテール領域のスタートアップによるピッチ、CVCによるリバースピッチ、ゲストを招いたトークセッション、ネットワーキングの4部構成で開催しており、昨年は300名を超える業界関係者にご参加いただきました。

第2回目となる今回もCVCによるリバースピッチ、日本展開が注目を浴びるTikTok Shop責任者によるトークセッション、注目スタートアップ8社によるスタートアップピッチ、参加者同士の新たな出会いを創出するネットワーキングの４部構成で開催を予定しています。

このたびスタートアップピッチの登壇企業募集に加え、CVCリバースピッチの登壇企業募集を開始します。

カンファレンス概要、CVCリバースピッチ募集概要は以下をご覧ください。

▼CVCリバースピッチ登壇応募はこちら

https://forms.gle/9GEbSUUanDemNLiA9

カンファレンス概要

▼イベント名

New Commerce Conference 2025

▼開催日時

2025年10月15日（水）14:00～20:00

▼共催

住友不動産株式会社・東芝テック株式会社

▼プログラム内容

第１部 リバースピッチ

EC・小売・物流領域の事業会社14社より、自社のCVC・オープンイノベーション活動を3分間で紹介するショートピッチプログラムです。各領域の大手企業の投資状況やオープンイノベーション状況、注力領域等を紹介いただきます。

＜昨年の登壇企業＞

イオンモール株式会

SGホールディングス株式会社

キャナルベンチャーズ株式会社

京王電鉄株式会社

株式会社サザビーリーグ

J．フロント リテイリング株式会社

セイノーホールディングス株式会社

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

東芝テック株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

日本郵政キャピタル株式会社

株式会社博報堂ＤＹベンチャーズ

株式会社ファミリーマート

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

第２部 トークセッション

世界各国で急成長を遂げ、今年6月30日に日本展開が開始され、急成長が期待されるTikTok Shop。TikTok Shopの日本事業責任者である邱開洲氏を招き、国内の最新動向と活用方法、TikTok Shopの成長に伴い成長するスタートアップについてお話しいただきます。TikTok Shopの成功を支援するスタートアップ4社のピッチも同時開催予定です。

第３部 スタートアップピッチ

今注目のコマース・リテール領域のスタートアップ8社によるピッチを行います。NCVでは、これまでスタートアップと事業会社を繋ぐ招待制ピッチイベント『New Commerce Pitch』を開催、累計180社以上の大手企業に参加いただき、1200件以上のマッチングが生まれています。

第４部 ネットワーキング

カンファレンスの締め括りとしてコマース・リテール領域のスタートアップ・事業会社・VCが集う交流会を開催します。会場では登壇企業だけでなく多くのスタートアップやCVCのブース出店を予定しており、一挙に複数のスタートアップと交流できる機会となる予定です。

▼参加方法

以下申込フォームよりお申し込みください。

https://ncconference2.peatix.com

CVCリバースピッチ募集概要

▼発表内容

・1社あたり発表時間3分間を予定しています。

・登壇企業は会場内のブースでも事業紹介可能です。

・発表内容は、以下項目を参考として時間内でご発表ください。

・CVC概要（目的・方針）

・協業事例

・注力領域・テーマ

・求めるスタートアップ



▼募集対象

小売・物流・EC・サービス業を中心にコマース・リテール領域でCVC・オープンイノベーション活動を行う事業会社

▼募集締切

2025年9月7日（日）23:59

▼ピッチ登壇応募方法

以下フォームより必要事項を記入のうえ応募ください。

https://forms.gle/9GEbSUUanDemNLiA9

スタートアップピッチ募集概要

▼発表内容

・1社あたり発表時間7分間を予定しています。

・登壇企業は会場内のブースでも事業紹介可能です。

・発表内容は、以下項目を時間内でご発表ください。

・自己紹介

・ターゲット＆課題

・プロダクト紹介

・ビジネスモデル

・競合比較

・実績・導入事例

・成長戦略

・導入・協業提案

▼募集対象

EC・小売・物流を中心にコマース・リテール領域の課題を解決するスタートアップ

※ステージ・資金調達有無等の制限はございません。

▼募集締切

2025年8月31日（日）23:59

▼ピッチ登壇応募方法

以下フォームより必要事項を記入のうえ応募ください。

https://forms.gle/Zb6W2f6gm51HxYU49

会社概要

社名 ：New Commerce Ventures株式会社

代表者名 ：松山馨太・大久保洸平

所在地 ：東京都品川区

Webサイト：https://newcommerce.ventures/

運用ファンド：New Commerce Explosion投資事業有限責任組合