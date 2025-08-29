「AI社長」を提供するTHA、経営者向け自己分析コンテンツ「社長１６タイプ診断」をリリース

株式会社THA



株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子、以下「THA」）は、企業固有の理念や価値観を体現するAI「AI社長(https://ai-syacho.com/)」の開発で得られた知見をもとに、社長の思考・行動パターンを16タイプに分類する診断コンテンツ「あなたはどのタイプ？社長16タイプ診断」を本日リリースいたしました。

本診断は、約3～5分、全20問の質問に答えることで、社長の意思決定スタイルや行動傾向を16タイプの中から診断できるコンテンツです。

リリース背景

近年、MBTI（16personalities）に代表される性格診断が若年層を中心に大きな話題となっており、自己理解や他者理解のツールとして広く活用されています。

しかし、社長特有の思考パターンや判断基準を深く理解できる診断ツールは、これまでほとんど存在しませんでした。

本診断の開発背景となったのは、THAが提供する「AI社長」サービスにおける、50社以上の社長との深いヒアリング体験です。当社は単なる技術開発にとどまらず、社長一人ひとりと2～10時間にわたる対話を重ね、理念・価値観・判断基準・社内でのふるまい方など、「社長の本質」と向き合ってきました。

その過程で見えてきたのは、社長の「表の顔」と「真の判断軸」との間に存在する興味深いギャップでした。

- 一見ロジカルに見えるが、社員への想いが人一倍強い社長- 表では強気な発言をするが、裏では慎重な情報分析を行っている社長- 表舞台を避け、裏方から全体をコントロールする社長

こうした経営者の多面性や“見えない経営スタイル”を、多くの方に理解してもらいたい。そして経営者自身にも楽しく「自分らしい経営の強み」を再発見してもらいたい。そんな想いが、今回の診断開発の出発点となりました。

AI社長の開発を通じて深く理解した「経営者の本質を言語化する技術」を活かし、一般的な性格診断では捉えきれない「経営者特有の思考・行動パターン」を16タイプに体系化したのが、本診断の最大の特徴です。

診断の特徴

本診断は、AI技術による性格解析に加え、実際に50社以上の経営者と対話してきた知見をもとに設計されたものです。

ユーザーは、以下の4軸を組み合わせたTHA独自のロジックによって、自らの「経営スタイル」を把握することができます。

- リーダーシップの方向性（表に立って引っ張るタイプ／裏で支える戦略家タイプ）- 強み発揮領域（事業ドライブ力領域／組織マネジメント力領域）- リスク許容度（革新志向／安定志向）- 意思決定のスタイル（データ・計画重視型／直感・スピード型）

最初の2つの軸（リーダーシップの方向性と強み発揮領域）から4つの基本型に分類されます。

◆4つの基本型

1. フロントランナー型（表×事業ドライブ）「市場を切り拓く、攻めの顔役」

自ら最前線に立ち、会社の顔として事業拡大を牽引する社長タイプです。営業力と実行力を兼ね備え、新市場開拓や新商品開発において圧倒的な推進力を発揮します。社外からの注目度が高く、ブランド力向上にも大きく貢献するタイプです。

2. チームビルダー型（表×組織マネジメント）「人を束ね、組織を創る指導者」

組織の最前線に立ち、人材育成と組織づくりに情熱を注ぐ社長タイプです。強いリーダーシップで社員を鼓舞し、働きがいのある職場環境を構築します。社員からの信頼が厚く、組織の結束力と成長力を同時に高められる存在です。

3. ストラテジスト型（裏×事業ドライブ）「影から事業を動かす戦略家」

表舞台には立たずとも、緻密な分析と鋭い洞察力で事業戦略を組み立てる社長タイプです。データに基づいた意思決定と的確な投資判断により、持続的な事業成長を実現します。派手さはないものの、確実に結果を出す実力者として評価されます。

4. アーキテクト型（裏×組織マネジメント）「組織の基盤を支える設計者」

目立たない場所から組織運営の仕組みを整え、会社の土台を強固にする社長タイプです。社内制度の構築や人材配置の最適化により、組織全体の効率性と安定性を向上させます。縁の下の力持ちとして、持続可能な経営基盤を築き上げる重要な役割を担います。

残りの2つの軸（リスク志向と意思決定スタイル）によって、さらに細かく16タイプに分かれます。

このように4軸の組み合わせにより16通りのタイプ別診断結果が表示されます。

診断結果で得られること

診断結果では、以下の4項目がわかります

- ご自身の経営スタイルの特徴（価値観や意思決定傾向）- 強み（成果を出しやすい行動パターンや差別化ポイント）- 注意点（そのタイプ特有の落とし穴やギャップ）- さらなる成長へのヒント（影響力拡大や組織連携への提案）

本サービスは、「このタイプが正解」といった一元的な評価ではなく、すべてのタイプに強みと活かし方があることを前提に構成されています。

＜診断結果画像＞

代表取締役社長 西山朝子 コメント

AI社長の開発を通じて50社以上の社長の方々と対話させていただく中で、皆さん一人ひとりが本当に魅力的で、独自の強みを持っていることを実感しました。

この診断を通じて、多くの社長の方に「自分らしい経営の強み」を再発見していただく一助となれば幸いです。また、経営チームや後継者の方々にもご活用いただくことで、お互いの経営スタイルを理解し合うきっかけになればと願っております。

社長だけでなく、部長や管理職といったリーダー層の方々にも試していただけると面白いかもしれません。組織の中でそれぞれが持つリーダーシップのスタイルを知ることで、チーム全体がもっと強くなると確信しています。

日本を支える素晴らしい社長・リーダーの皆さんが、それぞれの個性を活かしてさらに輝けるよう、THAとしてこれからもサポートしていきたいと思います。

サービス概要

サービス名： あなたはどのタイプ？社長16タイプ診断

URL： https://president16types.com/(https://president16types.com/)

利用料金： 無料

所要時間： 約3～5分（20問の質問に回答）

株式会社THAについて

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ： https://ai-syacho.com/

