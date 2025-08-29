【荷主企業の物流実態調査】荷待ち時間削減策、トップは「パレット化」38.5%。一方、22.5%は「何もせず」。課題認識と実行の間に大きな隔たり。

株式会社Univearth

物流DXプラットフォーム『LIFTI』を運営する株式会社Univearth（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：谷口 臨太朗）は、荷主企業の物流業務従事者を対象に、「荷待ち・荷役時間削減への具体的な取り組みに関する実態調査」を実施しました。本調査は、多くの荷主が課題と認識する荷待ち・荷役時間に対し、どのような施策が実行されているかを明らかにすることを目的としています。

調査の結果、荷待ち・荷役時間削減のために最も多く取り組まれている施策は「パレット単位での荷役の推進、ユニットロード化」（38.5%）でした。一方で、22.5%の企業は「特に取り組んでいる施策はない／具体的な計画はない」と回答し、課題を認識しつつも具体的なアクションに移せていない企業が多数存在することが明らかになりました。

荷主企業の物流実態調査レポート2025 :https://www.lifti.jp/document/WhitePaper006- 荷待ち・荷役時間削減の施策として、最も実施率が高かったのは「パレット単位での荷役の推進」（38.5%）。次いで「入出荷検品プロセスの見直し」（36.5%）となり、物理的な荷役作業やプロセスの効率化が中心。- トラックの到着時間を平準化するのに有効な「バース予約システムの導入・活用」は 21.0% に留まり、デジタルを活用した抜本的な対策はまだ浸透していない。- 前の調査で59%が「重要な課題」と認識しているにも関わらず、 22.5% が「特に取り組んでいる施策はない」と回答。課題認識と実際の行動の間に大きなギャップが存在することが浮き彫りになった。- 調査主体： 株式会社Univerth- 調査期間： 2025年7月1日～7月20日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 荷主企業の物流業務従事者- 有効回答数： 200荷待ち・荷役時間の削減のために、具体的に取り組んでいる、または計画している施策（n=200、複数回答）

今回の調査結果は、荷待ち時間という課題に対する荷主企業の取り組みの現状を明確に示しています。パレット化や検品プロセスの見直しといった、荷役作業そのものの時間を短縮しようとする物理的なアプローチが先行している一方で、問題の根本原因である「トラックの集中的な到着」を解消するためのデジタル施策が遅れている実態が明らかになりました。

特に、課題の重要性を認識している企業の多さ（59%）と、具体的な施策を何も打てていない企業の割合（22.5%）の間に存在する大きなギャップは、多くの企業が「何をすべきか分からない」「どう始めれば良いか分からない」という状態に陥っていることを示唆しています。

荷待ち時間削減を本質的に進めるには、物理的な改善に加え、バース予約システムなどを活用してトラックの到着時間を計画的に分散させ、場内を効率的に誘導する「交通整理」の視点が不可欠です。当社が運営する『LIFTI』は、物流業務の効率化を支援するDXプラットフォームです。

