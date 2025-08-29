株式会社パリンカ、来る9月にイタリアンソフトクリーム新作を展開します。大人向けのアルコール新ラインナップも登場。

株式会社パリンカ

イタリアンソフトクリーム専門店『ナポリの青』(株式会社パリンカ：宮城県仙台市)では、2025年9月1日より新たなラインナップをお届けいたします。イタリアで多く生産され、人気も高い定番ナッツである「ピスタチオ」と「ヘーゼルナッツ」の2種類の商品を取り揃えました。ナッツの風味をダイレクトに感じていただき、最後まで飽きることなく楽しめるよう、あえて混ぜ込まずにソースとして仕上げにトッピングして提供いたします。

さらに、伊達政宗の霊廟「瑞鳳殿」の参道入口という立地から、仙台観光シティループバス「るーぷる仙台」に乗車しての来店客も多いため、シチリア産の酒精強化ワイン、マルサラ酒やアーモンドの香り高いアマレットを注いだ大人のソフトクリーム、さらにはバルサミコソースもラインナップに加わります。

マスカルポーネ、ティラミス、オリーブオイルに加え、よりイタリアンテイストを追求したメニューとして展開されます。残暑も落ち着く秋の行楽シーズンにぜひご体験いただければと存じます。

ピスタチオ 750円(コーン付き)ヘーゼルナッツ 750円(コーン付き)バルサミコ 700円(コーン付き)マルサラ酒 1200円(コーンなし)

イタリアンソフトクリーム(商標登録出願中)

『ナポリの青』は2022年3月イタリアンソフトクリーム専門店としてオープンいたしました。1996年より地元の美味しい食材を使ったイタリア料理を提供してきた『レストランパリンカ』のオーナーシェフは無類のソフトクリーム好き。故郷である大崎市田尻のハートフルランド・ジャージー牧場から取り寄せた希少なジャージー牛乳とマスカルポーネチーズを組み合わせ、コクがありつつもすっきりとしたくちどけにこだわりぬいて開発し、これをイタリアンソフトクリームと名付けました。

『レストランパリンカ』オーナーシェフ 小関 康

これまでのラインナップ

マスカルポーネ 550円(コーン付き)左：ティラミス 右：仙台いちご 各650円オリーブオイル 700円(コーン付き)『レストランパリンカ』店舗前の『ナポリの青』は伊達政宗の霊廟『瑞鳳殿』参道入口に位置しています。9月12日～14日仙台市中心部一番町四丁目商店街に出店予定

期間限定で営業しているキッチンカーでは、マスカルポーネ・ティラミス・仙台いちご・オリーブオイルの4種類を販売。イタリアンソフトクリームのほかに『レストランパリンカ』監修の仙台牛のボロネーゼも提供。

9月13日・14日に開催される定禅寺ストリートジャズフェスティバルと同時開催のBang Bar SENDAIに出店を予定しておりますので、ソフト片手にジャズを楽しんでみてはいかがでしょう。

Bang BAR SENDAI 心地よい空の下、今日はだれと「バンバる？」 | 仙台夜時間(https://sendai-nightlife.com/ja/co/139)

ナポリの青イタリアンソフトクリームギフトBOX 5400円(税込)送料別途

ご自宅に居ながら「ナポリの青」のイタリアンソフトクリームが楽しめます。マスカルポーネ、ティラミス、仙台いちご各2個とピスタチオのビスコッティ6枚をセットにしてオンラインショップにて販売しています。

イタリアンソフトクリーム | レストランパリンカ オンラインショップ(https://palinka.theshop.jp/categories/6689009)