神や自然現象をキャラクターを用いて描くアーティスト、金田涼子の個展を京都 蔦屋書店と銀座 蔦屋書店にて9月12日（金）より同時開催。

神や自然現象をキャラクターを用いて描くアーティスト、金田涼子の個展を京都 蔦屋書店と銀座 蔦屋書店にて9月12日（金）より同時開催。