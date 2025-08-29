ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸「ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー」聴講登録を好評受付中　2025年9月25日（木）～26日（金）@Aichi Sky Expo

明日からの業務に役立つ観光従事者向けセミナーを開催公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会（JATA）、日本政府観光局（JNTO）は、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催する「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」の業界日（2025年9月25日（木）、26日（金））の2日間、「ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー」を実施いたします。「ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー」は、 観光産業に携わる方々を対象に、明日からの業務に役立つ情報や、生成AI等の最新テクノロジーの活用事例紹介など、幅広い分野の方々にご参加いただけるセミナーです。現在、業界日の来場登録がお済みの方を対象に、聴講登録の受付を実施しております。「ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー」日 程： 2025年9月25日（木）、26日（金）10:30～18:00場 所： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）お申込み： 事前登録制/入場無料最新のセミナー情報については下記のページで随時更新しています。※セミナー登録には業界日の来場登録が必要です。来場登録後、ご希望のセミナーを選択できます。※セミナーの講演内容等は予告なく変更する場合がありますのでご了承くださいhttps://digitalpr.jp/table_img/1276/116387/116387_web_1.png「ツーリズム・プロッフェショナル・セミナー」 のご紹介（一部）

2025年8月25日時点

※セミナーの講演内容等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※後日公開のセミナー情報については下記のページで随時更新いたします。

9月25日（木）9月26日（金）

本件に関するお問合わせ先ツーリズムEXPOジャパン推進室E-mail：event@t-expo.jp ／ 電話：03-5510-2004広報事務局｜E-mail：press@t-expo.jp ／ 電話：03-6205-7027