河南省、2025年大阪・関西万博でグローバル・デジタル観光プラットフォームを発表、インバウンド誘致を強化へ

東京、2025年8月29日 /PRNewswire/ -- 2025年8月21日、Culture and Tourism Department of Henan Provinceは、2025年大阪・関西万博（Expo 2025 Osaka）開催中の日本において、新たなグローバル・デジタル観光プラットフォーム「文明の光の旅（Journey of Civilization Light）」を発表しました。今回の発表は、国際的な文化および観光交流を強化する上で大きな一歩となります。





万博の河南週間（Henan Week）期間中、1,000部を超えるプロモーション用パンフレットやテーマ別グッズを配布し、参加者とのインタラクティブな交流を通じて大きな関心を集めました。文明の光の旅（Journey of Civilization Light）は、河南省の豊かな文化遺産、歴史的名所、見ごたえのある景観を、没入感のあるデジタル体験を通じて紹介するデジタル・プラットフォームです。このプラットフォームは、世界中の人々にとって河南省の魅力をより深く探訪できる入り口となります。同時に、大手旅行代理店各社と連携して、東京で対面プロモーションを実施しました。また、オンライン・キャンペーンでは、1万を超える閲覧数を記録しました。こうした取り組みにより、潜在的な訪問者との直接的な接点が生まれ、河南省観光への強い需要を日本市場に喚起することができました。

大阪や東京をはじめ、日本各地の主要都市で旅行代理店との戦略的パートナーシップを構築し、滞在先情報を広く発信することで、このプログラムはターゲット層への効果的なリーチを実現しました。2025年大阪・関西万博の高い注目度と国際メディアからの強い関心を背景に、このキャンペーンは老家河南（Laojia Henan）ブランドの世界的な認知度を高め、「中国の始まりの地、河南」という文化的アイデンティティを強く押し出すことに成功しました。今回の取り組みにより、河南省へのインバウンド観光の継続的な成長に向け、確固たる基盤が築かれました。

