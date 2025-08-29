DXC、IDC MarketScapeの産業用IoTエンドツーエンドエンジニアリングおよびライフサイクルサービス分野でリーダーに選出

アッシュバーン（バージニア州）, 2025年8月29日 /PRNewswire/ -- DXC Technology（NYSE: DXC）は、フォーチュン500に名を連ねる世界的なテクノロジーサービスプロバイダーであり、「IDC MarketScape：世界産業用IoTエンドツーエンドエンジニアリングおよびライフサイクルサービス 2025年版ベンダー評価（IDC MarketScape: Worldwide Industrial IoT End-to-End Engineering and Life-Cycle Services 2025 Vendor Assessment）*」においてリーダーに選出されました。この評価は、DXCの産業用IoTサービスが、資産や機械、設備といった物理的資産に大きく依存する産業に対して、オペレーションの強化やサプライチェーンの可視性向上を実現していることを強調しています。



DXC Named a Leader by IDC MarketScape in Industrial IoT End-to-End Engineering and Lifecycle Services



「お客様が産業用IoTの可能性を最大限に引き出せるよう、当社は深い業界知識、デジタルツイン技術、そしてIoTを組み合わせ、シミュレーション、プロセスエンジニアリング、リカバリーに関するより包括的な機能を提供しています。」と、DXCのデータ・AI部門責任者であるPete McEvoy氏は述べています。「IDC MarketScapeによる今回の評価は、当社の業界における専門性と、信頼できるパートナーとしての価値を示すものであり、お客様がデジタルトランスフォーメーションを進める中で、具体的なビジネス成果を提供していることを裏付けるものと確信しています。」

DXCは、業界の専門家によって設計された一貫したアプローチに基づきIIoTサービスを提供しており、製造業において次のようなメリットをもたらしています。

- アセットマネジメント：メンテナンスコストを削減し、生産とスケジューリングを最適化します。

- インシデントの緩和：製造、サプライチェーン、資産集約型オペレーションにおける故障、品質問題、または障害を迅速に検知、評価、解決します。

- 品質管理：製品やサプライチェーンの問題を早期に特定し、カスタムアプリやインターフェースを通じてほぼリアルタイムのアラートを発することで、廃棄物、不良品、手戻りを最小限に抑えます。

- ESGコンプライアンス：エネルギー使用状況をリアルタイムで可視化し、消費や価格動向を分析することで、効率を高め、エネルギーコストを削減し、廃棄を防止します。

「IDCは、DXCの強みを、包括的な産業用IoTソリューションおよびサービスのポートフォリオ、IIoTおよびIndustry 4.0向け独自フレームワーク、そしてデリバリーエコシステムにあると評価しています。DXCの顧客は、ビジネスKPI達成への注力、新たな産業用IoTやIndustry 4.0のユースケースを積極的に提案する姿勢、そしてROIへの影響を事前に明確に示す点を高く評価しています。オンショアおよびニアショアを重視した同社のモデルは、提供の効果性と効率性の観点から、顧客に強く支持されています。DXCが進める研究開発への投資、パートナーシップ、そしてデリバリーエコシステムを他の高成長市場へ拡大する取り組みは、市場における同社の地位を強化し、顧客からの信頼をさらに高めると期待されます。」と、IDCのデジタルエンジニアリングおよびオペレーショナルテクノロジーサービス担当リサーチマネージャーであるAbhishek Mukherjee氏は述べています。

DXCは、企業が安全かつスケーラブルな産業用IoTおよびデジタルツインソリューションを設計・導入・管理できるよう支援し、スマートファクトリーやコネクテッドオペレーション、さらにヘルスケア、交通管理、航空宇宙・防衛といった先進的な公共サービスを実現しています。同社の戦略は、フリート、設備、機械全体にわたるメンテナンスコストの削減を実現するとともに、製造およびサプライチェーンにおける生産の可視性と品質の向上を通じてROIを創出しています。

今回初めて実施されたIIoTエンドツーエンドエンジニアリングおよびライフサイクルサービスに関するIDC MarketScapeでは、15社のベンダーが評価されました。この評価は、IIoT戦略・コンサルティング、システムインテグレーション、エンジニアリング、マネージドサービスにおけるサービスプロバイダー各社の能力を総合的に示しています。

IDC MarketScapeレポートの抜粋およびその方法論に関する詳細は、こちらからご覧いただけます。DXCのIIoTおよびデジタルツインサービスの詳細については、こちらをご覧ください。製造業分野におけるDXCの専門知識に関する詳細は、こちらからご覧いただけます。

IDC MarketScapeについて

IDC MarketScapeベンダー評価モデルは、特定の市場におけるテクノロジーおよびサービス・サプライヤーの競争力に関する概要がわかるように設計されています。調査は、定性的基準と定量的基準の両方に基づいて、厳格なスコア付け手法を採用しており、特定の市場におけるサプライヤーごとの位置関係を1つのグラフで表現しています。IDC MarketScapeは、テクノロジー・サプライヤーの製品とサービスの提供、企業能力と戦略、現在および将来における市場で成功する要因を有意義に比較できる明確なフレームワークを提供しています。このフレームワークはまた、テクノロジー・バイヤーに対して、現在および将来におけるサプライヤーの長所と短所を360度評価します。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.com をご覧ください。

* Doc # US51812924、2025年8月

Angelena Abate、メディア関連問い合わせ先、+1.646.234.8060、angelena.abate@dxc.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2759295/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Named_a_Leader_by_IDC_MarketSca.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com