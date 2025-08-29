DFSK、2025年ICFカヌー・スプリントおよびパラカヌー世界選手権のテクニカル・スポンサーに選出：インテリジェント・モビリティの経験でグローバル・イベントを推進





ミラノ、2025年8月28日 /PRNewswire/ -- DFSKは、2025年ICFカヌー・スプリントおよびパラカヌー世界選手権（2025 ICF Canoe Sprint and Paracanoe World Championships）のテクニカル・スポンサーに指名され、この権威ある国際水泳競技大会において重要な移動サービスを提供しました。International Canoe Federation（ICF）公認のこの大会は8月20日から24日までミラノで開催され、約70カ国から800名以上の選手が参加しました。





グローバル・イベント・パートナーシップにおける確かな卓越性

SERES Groupの厳格な品質基準と先進的な新エネルギー技術のもとで設計された4台のE5モデルが配備され、信頼性の高い輸送サービスを確保しました。E5モデルは、快適で柔軟な室内空間とともに、卓越した運転体験を提供します。76%の顧客推奨率という評価は、この注目度の高いイベントの円滑な運営を支える信頼性を裏付けています。

インテリジェント・モビリティがアスリートの精密さと持久力と融合

カヌー・スプリントにおいて、成功は選手の精密なルート・コントロール、安定した持久力、そして協調的な瞬発力にかかっています。DFSK E5もまた、精密さ、持久力、そしてピーク・パフォーマンスという同じ資質を体現しています。

E5は、SERESスーパー電気ハイブリッド・システム（SERES Super Electric Hybrid System）を採用し、130kWのピーク・モーター出力と330N.mのピーク・トルクを発揮し、静かで滑らかな純電気駆動を実現します。中型SUVとして、MacPherson式フロント・サスペンションとマルチリンク式独立リア・サスペンションを装備。都市交通やイベント物流に最適な俊敏な操縦性を実現します。また、E5は最大1000 kmの複合航続距離、17.5kWhバッテリー、87 kmのEV航続距離を誇ります。その高性能、柔軟性、快適性により、E5は選手権期間中を通じて効率的で信頼性の高いシャトル・サービスを保証します。

競技から日常生活へ：前進への原動力

スマート電動モビリティの先駆者であるDFSKは、「より良い未来へ向けて（Drives for better）」の理念を掲げ、最先端技術を多様なライフスタイルに実用的に提供することを使命としています。同様に、ICFカヌー・スプリント選手権（ICF Canoe Sprint Championship）は、忍耐力とグローバルな包括性を称え、スポーツと持続可能性を集団的進歩の原動力として推進しています。水の上では、選手が一漕ぎごとに限界を押し広げます。コースを離れても、DFSKはモビリティの概念を再定義する革新を続けます。絶え間ない前進という共通の精神で結ばれた両者は、確固たる自信と目的意識、そして一切の妥協を許さない姿勢をもって、個人が前進する力を与えます。

この最高峰の大会をスポンサーすることで、DFSKは環境への取り組みと包括的な卓越性への献身を示し、プロフェッショナルで効率的かつ信頼性の高い輸送手段を提供すると同時に、すべての人々のための持続可能な未来を鼓舞しています。

