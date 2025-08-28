「KJRM・リアルティ・トークン 汐留シティセンター（デジタル名義書換方式）」補足説明資料

株式会社KJRマネジメント

合同会社SCCトークンは、株式会社ＫＪＲマネジメントがアセット・マネージャーとして運用を行う予定の公募型不動産セキュリティ・トークン「KJRM・リアルティ・トークン 汐留シティセンター（デジタル名義書換方式）」（以下「本ファンド」といいます。）の発行者（委託者）として、2026年5月期（第1期：2025年9月29日～2026年5月1日（約7ヶ月））及び2026年11月期（第2期：2026年5月2日～2026年11月1日（6ヶ月））の分配金の予想について下記のとおりお知らせいたします（注）。

なお、本ファンドは、単一不動産が生みだすキャッシュフローを原資とする分配金を年2回支払う予定です。

（注） 2025年8月25日開催の株式会社KJRマネジメントの取締役会において、2025年10月1日を吸収分割の効力発生日として、吸収分割会社である株式会社KJRマネジメントが、株式会社KJRマネジメントの親会社（持株比率100％）である株式会社KJRMホールディングスの子会社（持株比率100％）であり吸収分割承継会社である株式会社KJRMプライベートソリューションズに対し、株式会社KJRマネジメントの私募ファンド事業に関して有する権利義務を承継させることを内容とする吸収分割を行うこと（以下「本吸収分割」といいます。）を決定し、2025年8月25日付で吸収分割契約を締結しています。本吸収分割に伴い、2025年10月1日付で、アセット・マネージャーとしての地位は株式会社KJRマネジメントから株式会社KJRMプライベートソリューションズに承継される予定です。

1．2026年5月期（第1期：2025年9月29日～2026年5月1日（約7ヶ月））及び2026年11月期（第2期：2026年5月2日～2026年11月1日（6ヶ月））の業績予想の内容

（注1） 総額については単位未満を切り捨てて表示しています。従って、合計値又は差額が一致しない場合があります。

単価及び利回りについては単位未満を四捨五入により表示しています。以下同様です。

（注2） 業績予想における収益や費用については、各種契約及び委託者の予想に基づいて記載しています。

（注3） 予想分配金利回りは、元本の一部払戻しを含む1口当たり分配金を基に算出されています。

2．2026年5月期（第1期：2025年9月29日～2026年5月1日（約7ヶ月））及び2026年11月期（第2期：2026年5月2日～2026年11月1日（6ヶ月））の業績予想の詳細

3．2026年5月期（第1期：2025年9月29日～2026年5月1日（約7ヶ月））及び2026年11月期（第2期：2026年5月2日～2026年11月1日（6ヶ月））の業績予想の前提条件

【ご注意】本資料に記載されている予想数値は、一定の前提条件のもとに算出した現時点の見込額であり、今後の賃借人の経営状況・財務状態の変動若しくは貸借人の異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、火災や災害等の発生による物件の状況への変化又は金利の変動等状況の変化により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、収益及び分配金は大きく変動する可能性があり、その金額を保証するものではありません。また、本資料に記載されている予想期間及び以降の期間における分配金を保証するものではありません。