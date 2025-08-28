企業版ふるさと納税を活用し、若者の孤立に向き合う～認定NPO法人D×P、佐賀県での支援ネットワーク拡大に向けた寄付募集を開始

認定NPO法人D×P

経済的困難や虐待など、さまざまな困難を抱え孤立するユース世代の支援を行なうD×P（大阪府大阪市、理事長：今井紀明）は、佐賀県より「企業版ふるさと納税活用型 CSO 地域課題解決支援事業における支援事業」に採択され、企業版ふるさと納税の仕組みを活用した寄付募集を開始しました。

D×Pは佐賀県と連携し、「学校内の居場所」と「LINE相談」を組み合わせた支援を展開しており、今回の寄付募集により、若者を支えるネットワークのさらなる拡充を目指します。

企業版ふるさと納税受付け開始の背景

D×Pは全国の13～25歳の若者を対象に、LINEを活用したオンライン相談「ユキサキチャット」や、学校、繁華街における居場所づくりを通して、孤立する若者とつながり、支援につなげる取り組みを続けてきました。特に地方では支援の選択肢や接点が少なく、孤立状態が長期化しやすい傾向があります。

そこでD×PはCSO（NPO）誘致を推進する佐賀県と2024年11月に連携協定を締結し、佐賀県内における支援のエコシステムづくりを進めています。

2025年5月には、東明館高校内に学校内の「居場所」を新たに開設。

佐賀県を拠点に「親に頼れない若者を孤立させない」サポートネットワークを拡大していくための企業からの寄付を広く募集します。

佐賀県で取り組むこと

- 学校内居場所事業：2025年5月より、佐賀県基山町にある東明館学園の東明館高校内に「居場所」を開設しました。何気ない会話の中から困りごとを拾い、必要な支援につなげたり、卒業後の進路についての相談を受けたりと、長期的に若者に伴走する形を目指します。学校内居場所事業は今後も広げていく予定です。- 佐賀県でのLINE相談事業「ユキサキチャット」：D×Pが運営するLINE相談サービス「ユキサキチャット」を通して対面支援が難しい若者ともオンラインでつながり、無料で相談ができる体制を整えています。佐賀県内の若者へのアプローチを行なっていきます- 佐賀県内エコシステムの構築と中間支援：D×Pの単独支援にとどまらずではなく、県内で活動する他のNPO佐賀県内で若者支援に取り組むNPOや社会福祉法人とのネットワークづくりや中間支援を行ないます。

※企業版ふるさと納税の制度上、いただいた寄付金の活用開始は2026年度（令和8年度）からとなります。

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税は、地域課題の解決に取り組む自治体の認定事業に対し、企業が寄付を行なうことで、最大約9割の税額控除を受けられる制度です。

本取り組みは、佐賀県が実施する「企業版ふるさと納税活用型CSO地域課題解決支援事業」として認定されており、いただいた寄付金の97%が、D×Pの佐賀県内における活動資金に充てられます。

寄付・制度の詳細について

寄付のお申し込み方法や制度の詳細については、D×P公式Webサイトよりご確認いただけます。

https://www.dreampossibility.com/news/16425/

＜STEP 1＞

寄付申込書のご提出



「企業版ふるさと納税寄付申込書」をD×Pからお送りより送らせていただきます。必要事項をご記入の上、佐賀県にご提出ください。

※メール送付（電子媒体）により提出してください（押印不要）

・メール送付先：佐賀県税政課（sagakenkifu@pref.saga.lg.jp）

※寄付申出書及び別紙を受領後、佐賀県から法人担当者に、寄付額や納入時期等について確認の連絡を行なう場合があります

＜STEP 2＞

納入通知書の受け取り



佐賀県より企業宛に「納入通知書」が送付されます送付されます。

＜STEP 3＞

寄付金の納入



佐賀県から送付される納入通知書の発行日から30日以内に、記載の口座へお振込みください。

納入頂いた寄付金は佐賀県で確認いたします。確認には、納入から2週間程度を要する場合があります。

＜STEP 4＞

寄付金受領証明書およびお礼状の送付



佐賀県から寄付金受領証明書とお礼状をお送りします。

＜STEP 5＞

佐賀県ホームページで企業名掲載



寄付申出書・別紙において、法人情報の掲載を希望された寄付法人の情報が、佐賀県のホームページで公開されます。

※1回の寄付額が100万円以上の寄付法人は、ご希望に応じて佐賀県から感謝状が送られます。

認定NPO法人D×P

経済的困難、中退、虐待など、さまざまな困難な境遇にあるユース世代（13歳～25歳の若者）の孤立を解決するために活動しています。LINE相談事業「ユキサキチャット」は全国から相談を受け付け、困窮するユース世代へは食糧支援・現金給付を実施しています。また、大阪府ミナミの「グリ下（道頓堀のグリコ看板下）」から徒歩5分の場所に「ユースセンター」を開所し若者が安全に過ごせる空間をつくっています。公的機関だけでは補いづらい部分をカバーするため、民間からセーフティネットをつくり、多様な機会(人・企業・地域)を活かしつなぎ、世の中にまだない機会をつくります。

公式サイト：https://www.dreampossibility.com/

※D×Pは、大阪府から認定を受けた「認定NPO法人」です。認定NPO法人とは、活動内容が適正であるとして各自治体から認定をうけた団体のことを指し、認定NPO法人へご寄付は税控除の対象となります。