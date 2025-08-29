9月の一押し和菓子をご案内！ 和菓子専科・明日香野
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしている和菓子専科・明日香野から新商品のご案内です。2025年9月1日から販売を開始する新商品と、西日本・東日本におけるこの時期一押しの商品をご案内いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328327&id=bodyimage1】
＜西日本地域 一押し商品＞
●栗ひろい（こしあん）・芋満月（芋あん）【9/1販売開始】
毎年発売している栗を模したお団子と紅はるか芋あんを包んだ切団子のアソートです。栗の風味と紅はるか特有の濃厚な甘みをお楽しみください。
●紅はるかの芋ようかん【9/1販売開始】
紅はるか芋あんをふんだんに使用した羊羹です。紅はるかの濃厚な甘みとねっとりとした食感を再現しました。冷やしても常温でも美味しく召し上がることが出来ます。
●関西味巡り 芋羽二重餅【9/1販売開始】
関西味巡りシリーズです。紅はるか芋あんを包んだ福井の銘菓、羽二重餅です。お餅の柔らかい食感と芋の風味を併せてお楽しみください。
●関西味巡り よもぎ合わせ餅【9/1販売開始】
関西味巡りシリーズです。風味豊かなよもぎを練り込んだお餅でこしあんを挟み込みました。包餡ではなく挟み込むことで生まれる合わせ餅特有の食感をお楽しみください。
＜東日本地域 一押し商品＞
●芋きぶん【9/1販売開始】
国産紅はるか芋を使用した大福と団子の詰合せです。大福には餅に芋を練り込み、団子には芋あんを使用しています。
●栗きぶん【9/1販売開始】
栗甘露煮使用の鮮やかな黄色の栗あんでやわらかなお餅を包んだあんころ餅と栗の形を施したこしあん入りの団子の詰合せです。
●わらび餅（黒糖蜜付）
プルプル食感の冷やすと更に美味しいわらび餅です（黒蜜、きな粉付き）。
増量セール：9/1～9/30期間限定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328327&id=bodyimage2】
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子
配信元企業：明日香食品株式会社
