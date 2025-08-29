au PAY、本人確認登録で2,000円相当が当たるキャンペーン実施
KDDI、auペイメントは2025年9月1日から12月26日まで、au PAYで本人確認登録を行うお客さまを対象に、抽選で合計45,000名に2,000円相当のau PAY 残高が当たるキャンペーン（以下 本キャンペーン）を実施します。
本人確認をすることで、ご家族や友人へのau PAY 残高の送金や、ご自身の銀行口座やコンビニATMでのau PAY 残高の出金など、より幅広いau PAYの機能をご利用いただくことができ（注）、au PAYをより便利にお使いいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328308&id=bodyimage1】
＜au PAY本人確認スタートキャンペーン＞
■本キャンペーンについて
特典
抽選で各期間あたり15,000名（合計45,000名）に、2,000円相当のau PAY 残高を還元
＜期間＞
第１弾：2025年9月1日～10月7日
第２弾：2025年10月8日～11月13日
第３弾：2025年11月14日～12月26日
※当選したお客さまには、キャンペーンに参加した月の1～2カ月後の月末までに特典を還元します。
※重複当選はありません。第1弾の期間中に当選したお客さまは、第2弾以降は対象外となります。
適用条件
各期間内にau PAYで本人確認登録を行い、審査が完了していること
※過去にau PAYで本人確認した場合は対象外です。同一名義のau IDをお持ちの場合、それぞれのau IDで本人確認を行った場合も抽選回数は1回のみです。
※本人確認登録は、マイナンバーカード・運転免許証・在留カードでの登録もしくはauじぶん銀行との連携が対象です。運転免許証、マイナンバーカード、在留カードをカメラで読み取る方法は審査に最大5営業日程度かかります。
（参考）
■au PAYの本人確認サービスについて
au PAYに登録されているau ID会員情報と本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・在留カード）の情報が一致していることを確認するサービスです。本人確認が完了すると、ご家族や友人へのau PAY 残高の送金や、銀行口座からau PAY 残高へのチャージ、au PAY 残高から銀行口座への出金などができるようになります。au PAY アプリ上で簡単にお手続き可能で、不正利用防止の観点でもより安心してお使いいただけます。
詳細はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/lp/security/ekyc/）
■「au PAY」特長
（1） スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。支払い時にたまったPontaポイントはau PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
（2） 豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
（3） 「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
au PAY 公式サイト：https://aupay.wallet.auone.jp/
（注）au PAY 残高には「au PAY マネー」「au PAY マネーライト」の2種類あり、au PAY 残高の送金・出金は「au PAY マネー」で利用できる機能になります。詳細はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/sp/guide/moneytransfer.html）
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
配信元企業：auペイメント株式会社
本人確認をすることで、ご家族や友人へのau PAY 残高の送金や、ご自身の銀行口座やコンビニATMでのau PAY 残高の出金など、より幅広いau PAYの機能をご利用いただくことができ（注）、au PAYをより便利にお使いいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328308&id=bodyimage1】
＜au PAY本人確認スタートキャンペーン＞
■本キャンペーンについて
特典
抽選で各期間あたり15,000名（合計45,000名）に、2,000円相当のau PAY 残高を還元
＜期間＞
第１弾：2025年9月1日～10月7日
第２弾：2025年10月8日～11月13日
第３弾：2025年11月14日～12月26日
※当選したお客さまには、キャンペーンに参加した月の1～2カ月後の月末までに特典を還元します。
※重複当選はありません。第1弾の期間中に当選したお客さまは、第2弾以降は対象外となります。
適用条件
各期間内にau PAYで本人確認登録を行い、審査が完了していること
※過去にau PAYで本人確認した場合は対象外です。同一名義のau IDをお持ちの場合、それぞれのau IDで本人確認を行った場合も抽選回数は1回のみです。
※本人確認登録は、マイナンバーカード・運転免許証・在留カードでの登録もしくはauじぶん銀行との連携が対象です。運転免許証、マイナンバーカード、在留カードをカメラで読み取る方法は審査に最大5営業日程度かかります。
（参考）
■au PAYの本人確認サービスについて
au PAYに登録されているau ID会員情報と本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・在留カード）の情報が一致していることを確認するサービスです。本人確認が完了すると、ご家族や友人へのau PAY 残高の送金や、銀行口座からau PAY 残高へのチャージ、au PAY 残高から銀行口座への出金などができるようになります。au PAY アプリ上で簡単にお手続き可能で、不正利用防止の観点でもより安心してお使いいただけます。
詳細はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/lp/security/ekyc/）
■「au PAY」特長
（1） スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。支払い時にたまったPontaポイントはau PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
（2） 豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
（3） 「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
au PAY 公式サイト：https://aupay.wallet.auone.jp/
（注）au PAY 残高には「au PAY マネー」「au PAY マネーライト」の2種類あり、au PAY 残高の送金・出金は「au PAY マネー」で利用できる機能になります。詳細はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/sp/guide/moneytransfer.html）
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
配信元企業：auペイメント株式会社
プレスリリース詳細へ