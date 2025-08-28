【最大40%OFF】＼第3弾！BIGサマーセールFinal／大人気トランスミッター最新作や最新の2-in-1ワイヤレスポータブル充電器などがお買い得！

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、直営オンラインショップ フォーカルポイント・ダイレクトAmazon店、楽天市場店にて最大40％OFFのBIGサマーセール Finalを開催いたします。

なお、セール期間、セール対象商品が各ショップによって異なりますのでご注意ください。各ショップのセール開催期間は以下の通りになります。Amazon店では一部のセール対象商品がAmazonタイムセールに、楽天市場店では一部クーポンセールになります。

Amazon店：8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59

楽天市場店：9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59

Twelve South、Function101の商品を特別価格でご用意しております。各商品は、それぞれ数量限定、在庫限りとなっております。お早めにお買い求めいただきますようお願いいたします。

※割引率はメーカー希望小売価格をもとに算定

【20%OFF】Twelve South ButterFly SE

超コンパクトな2-in-1Qi2充電器で世界中どこでもiPhoneとApple Watchを急速充電！ButterFly SEは、どんなバッグやスーツケースにもすっぽり収まる軽量で超小型の2-in-1ポータブルワイヤレス充電器です。折りたたむとAirPods Proケースほどの大きさになり、iPhone用15W Qi2充電ステーションとApple Watch用5W急速充電器で、自宅でも外出中でも、もちろん海外でも充電できます。手のひらに収まるサイズのパワフルな2-in-1ポータブルワイヤレス充電器です。

Twelve South ButterFly SE

【20%OFF】15,800円（税込） → 12,640円（税込）

Twelve South ButterFly SE[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=7qd_kJ0ce-Q ]Twelve South ButterFly SEブラックホワイトピンクAmazon店でブラックを購入する :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCLRTV4P【20%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59Amazon店でホワイトを購入する :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCLW6Z9X【20%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59Amazon店でピンクを購入する :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCLKVJB5【20%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59

楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ot-000037/【20%OFF】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59※「商品詳細を選択」よりカラーを選択してください。

【最大25%OFF】Twelve South AirFly シリーズ

【10%OFF】Twelve South AirFly Pro 2

AirPodsまたはワイヤレスイヤホンを直感的な操作で最大2台まで同時に接続できる、ノイズキャンセリング対応Bluetooth接続オーディオトランスミッター／レシーバー、バッテリー駆動時間は、およそ25時間超。

Twelve South AirFly Pro 2

【10%OFF】8,400円（税込） → 7,560円（税込）

Twelve South AirFly Pro 2[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1L6Bt_zQpx4 ]Twelve South AirFly Pro 2Amazon店で購入する :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWT9FM4J【10%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ot-000040/【10%OFF】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59

【最大20%OFF】Twelve South AirFly SE

イヤホンジャックに差し込めば、すぐに使える！Bluetoothが使えない端末でもお手持ちのワイヤレスイヤホンが使えるトランスミッター、バッテリー駆動時間は、およそ20時間。

【最大20%OFF】Twelve South AirFly SE

Twelve South AirFly SETwelve South AirFly SEAmazon店では10%OFFセール 5,400円（税込） → 4,860円（税込）Amazon店で購入する :https://amzn.to/45jOgx9【10%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59楽天市場店では20%OFFセール 5,400円（税込） → 4,320円（税込）楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ot-000030/【20%OFF】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59

【在庫限り 25%OFF】Twelve South AirFly Pro

在庫限り！2台までのワイヤレスイヤホンが接続でき、さらに車や外付けスピーカーなどに飛ばせるレシーバー機能がついたハイエンドトランスミッター／レシーバー、バッテリー駆動時間は、およそ25時間。

Twelve South AirFly ProTwelve South AirFly Pro ホワイト

Twelve South AirFly Pro

【25%OFF】8,400円（税込）→ 6,300円（税込）

Amazon店でホワイトを購入する :https://amzn.to/48EUfiD【25%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59

楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ot-000017/【25%OFF】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59

【30%OFF】Twelve South BookArc

MacBookシリーズ専用のアルミニウム製のエレガントな縦置きスタンド。MacBookがデスクトップスタイルのワークステーションにもなります。シルバー、スペースグレイの２色展開。本製品には、インサートF、G、Hの3種類のインサートが同梱されております。

※最新のインサートI（M3 MacBook Air適合）は別売りになります。

Twelve South BookArc

【30%OFF】9,400円（税込） → 6,580円（税込）

Twelve South BookArcTwelve South BookArc シルバー／スペースグレイ

Amazon店でシルバーを購入する :https://amzn.to/48DQSsi【30%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59Amazon店でスペースグレイを購入する :https://amzn.to/40BjBut【30%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59

楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-st-000063/【30%OFF】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59※「商品詳細を選択」よりカラーを選択してください。

【10%ポイント付与】Twelve South BookArc インサートI

M2/M3 MacBookAir（13インチ／15インチ）に対応したBookArc専用インサート

Twelve South BookArc インサートI

【10%ポイント付与】1,980円（税込） 198ポイント付与

Twelve South BookArc インサートI スペースグレイ

Amazon店でスペースグレイを購入する :https://amzn.to/3x4ZQAy【10%ポイント付与】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59

楽天市場店でスペースグレイを購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ot-000027/【10%ポイント付与】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59※「商品詳細を選択」よりインサートIを選択してください。

【40%OFF】Twelve South BookBook for iPhone 15

MagSafe充電器対応のiPhone15シリーズ用フルグレイン本革レザーケース、ヴィンテージ洋書風ハードカバーはリアル財布機能搭載、そして折りたたみ式ディスプレイスタンドに変形。ブラウン、ブラックの２色展開。

Twelve South BookBook for iPhone 15

【40%OFF】9,400円（税込） → 5,640円（税込）

Twelve South BookBook for iPhone 15Twelve South BookBook for iPhone 15

楽天市場では40%OFFクーポンセール

Amazon店で購入する

【40%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59

カラー：ブラウン

iPhone 15専用 :https://amzn.to/3z2Ghu0iPhone 15 Plus専用 :https://amzn.to/3X16MYTiPhone 15 Pro専用 :https://amzn.to/3XnH9mE

カラー：ブラック

iPhone 15専用 :https://amzn.to/3X16L7hiPhone 15 Plus専用 :https://amzn.to/3T4JOigiPhone 15 Pro専用 :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CK4YGD57iPhone 15 Pro Max専用 :https://amzn.to/4cH4d3V

楽天市場では40%OFFクーポンセール

【クーポン期間】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59

楽天市場店で40％OFFクーポン取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=REZZUy1QWlVHLUNRT0YtSjlaQQ--&rt=【クーポン期間】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ph-000094/※「商品詳細を選択」よりカラーを選択してください。

【最大20%OFF】Twelve South Curve Flex

Curve Flexは折り畳んで持ち運びやすいMacBook用スタンドです。傾斜スタンドとしてお好みの高さや角度に調節でき、状況に合わせて快適な作業環境を実現します。最大55.8cmまで高さ調節ができ、オンライン会議でも目線を合わせることができます。また、MacBookをセカンドディスプレイとして、外部ディスプレイと横並びの高さに調節することも可能です。簡単に折り畳みが可能なので、すぐに移動が必要な時でも、ネオプレン製携帯バッグに入れてスマートに持ち運ぶ事もできます。マットブラック、マットホワイトの2色展開。

Twelve South Curve Flex

【15%OFF】12,980円（税込） → 11,033円（税込）

Twelve South Curve FlexTwelve South Curve FlexAmazon店では15%OFFタイムセール！

【20%OFF】12,980円（税込） → 10,384円（税込）

Amazon店でマットブラックを購入する :https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7GVMPRK【15%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59Amazon店でマットホワイトを購入する :https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7GXDPXL【15%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59楽天市場店では20%OFFクーポンセール

楽天市場店で20％OFFクーポン取得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WkVTUy1ZQktNLUtOTEwtOTFNVg--&rt=【クーポン期間】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-st-000076/※「商品詳細を選択」よりカラーを選択してください。

【最大36%OFF】Function101 DESK MAT PRO+CABLE BLOCK ×2

デスク周りをスッキリ！世界初のマグネット式デスクマットケーブルマネジメントシステム。DESK MAT PROは、マット上のどこにでも強力なマグネットケーブルブロックでケーブルを固定！ブラック、グレー、ネイビー、パープルの4色展開。

Function101 DESK MAT PRO+CABLE BLOCK ×2

【36%OFF】7,800円（税込） → 4,980円（税込）

Function101 DESK MAT PRO+CABLE BLOCK ×2Amazon店

Amazon店でブラックを購入する :https://amzn.to/3ucDMD4【36%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59Amazon店でグレーを購入する :https://amzn.to/47YqaJv【36%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59Amazon店でネイビーを購入する :https://amzn.to/49ge3Zw【36%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59Amazon店でパープルを購入する :https://amzn.to/49i9UnP【36%OFF】8月29日(金)09:00～9月4日(木)23:59

【30%OFF】7,800円（税込） → 5,460円（税込）

楽天市場店

楽天市場店で購入する :https://item.rakuten.co.jp/outloud/fun-ot-000004/【30%OFF】9月4日(木)20:00～9月11日(木)01:59※「商品詳細を選択」よりカラーを選択してください。

Twelve Southについて

米国Twelve South社は、アンドリュー・グリーン氏により2009年に設立されたMacやiPhone、iPadなど、Apple製品関連のアクセサリをデザインする会社です。洋書型のiPhoneケースをはじめ、独創的なアイデアにより生み出された製品が各方面で高い評価を得ています。

FUNCTION101について

FUNCTION101（ファンクションワンオーワン）は、日常生活をより快適に・よりシームレスに生活できる製品の開発に焦点を当て、2016年に誕生しました。Apple製品に対する情熱は業界一を誇る新たなデザインチームです。日々、様々なApple製品を研究し、それに合う商品を作り出すことを誇りに、優れたデザインのアクセサリを生み出すことにこだわりを持っています。

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス

代表者：恩田英樹

設 立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



