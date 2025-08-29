インドネシア政府公認研修 「初めてのハラール認証 2025年9月～ハラールの基礎知識とインドネシアのハラール法規制の要件～」 オンライン開催（矢野経済研究所）
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役社長：水越 孝）とインドネシア政府公認の研修機関であり、インドネシアでBPJPHハラール認証の研修を行っているIHATECは、9月10日、ハラールの基礎知識とインドネシアのハラール法規制の要件についての研修をオンラインで開催いたします。
インドネシアではハラール認証義務化の法律が施行されており、ハラール対応が必須となります。本研修では、海外市場向け製品企業の担当者がハラール認証の基礎となるイスラム法の基本的な考え方や、インドネシアの法律によるハラール製品保証システムの基本的な要件を、理解することを目的としています。
また、本研修はIHATEC修了証発行研修（インドネシアのハラール認証監査の際の能力証明や研修受講証明に活用可能）です。
【主な内容】
・ハラール認証の基礎となるイスラム法の基本的な考え方を学ぶ
・インドネシアの法律によるハラール製品保証システムの基本的な要件を理解する
【研修プログラム】
09:15～09:30 オンライン研修準備、挨拶、研修のルール/進め方の説明
09:30～10:45 ハラール基礎知識
10:45～10:50 休憩
10:50～12:00 インドネシアハラール法規制とハラールスーパーバイザーについて
12:00～13:00 昼食
13:00～14:45 インドネシアハラール製品保証システム（SJPH）について
講師：LPPOM監査員/IHATEC研修講師
講義：英語（逐次日本語通訳）
テキスト：英語および日本語翻訳
【開催要綱】
◆開催日時：2025年9月10日（水）9:15～14:45
◆会場：オンライン（Zoom）にて開催
※視聴URL等の詳細はお申込み受付後ご連絡いたします。
◆受講料：88,000円（税込）/人
◆主催：IHATEC、株式会社矢野経済研究所共催
2023年12月、矢野経済研究所とインドネシア政府公認のハラール検査機関LPPOMはハラール認証手続き代理業務に関する合意書を締結し、日本国内におけるLPPOMのハラール認証手続き（MUIハラール判定/ BPJPHハラール認証）の代理業務を独占的に担うこと、日本企業向けにハラール認証に関するプロモーションを共同で行うことを合意いたしました。
⇒当セミナー詳細内容・お申込みはこちら
https://www.yano.co.jp/seminar/2025/0910/0910.html
当社のハラール研修、関連事業についてはこちら
https://www.yano.co.jp/Indonesia_HALAL/achievement/index.html
⇒お問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所 カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328086&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
