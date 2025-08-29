【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.231】 9月9日（火）「AIやIoTなど先端技術活用の進展、徐々に実装フェーズとなる非破壊検査市場」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.231「AIやIoTなど先端技術活用の進展、徐々に実装フェーズとなる非破壊検査市場」 を9月9日にオンラインライブ配信いたします。
国内のインフラは多くが建設後50年以上経過しており、費用や時間の面で、従来手法を継続していては対応しきれなくなるケースが出てきています。本セミナーでは、そうした状況下で進む非破壊検査技術の活用や実装について、検査・機器と受託業務の2つの側面から当社インダストリアルテクノロジーユニット 上級研究員 太田 司がご説明いたします。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
16:00～16:50 「AIやIoTなど先端技術活用の進展、徐々に実装フェーズとなる非破壊検査市場」
1．非破壊検査装置・機器市場について
2．非破壊検査受託市場について
3．非破壊検査市場について
16:50～17:00 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
インダストリアルテクノロジーユニット
上級研究員
太田 司
【開催要綱】
◆開催日時：2025年9月9日（火）16:00～17:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年9月8日（月）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/0909_3.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328015&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
国内のインフラは多くが建設後50年以上経過しており、費用や時間の面で、従来手法を継続していては対応しきれなくなるケースが出てきています。本セミナーでは、そうした状況下で進む非破壊検査技術の活用や実装について、検査・機器と受託業務の2つの側面から当社インダストリアルテクノロジーユニット 上級研究員 太田 司がご説明いたします。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
16:00～16:50 「AIやIoTなど先端技術活用の進展、徐々に実装フェーズとなる非破壊検査市場」
1．非破壊検査装置・機器市場について
2．非破壊検査受託市場について
3．非破壊検査市場について
16:50～17:00 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
インダストリアルテクノロジーユニット
上級研究員
太田 司
【開催要綱】
◆開催日時：2025年9月9日（火）16:00～17:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年9月8日（月）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/0909_3.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328015&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ