関東最東端・千葉県銚子市を楽しむ銚子電気鉄道全線が1日乗り放題

「犬吠崖っぷちライン1日乗車券」をモバイルチケットで販売





ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、8月29日（金）より、銚子電気鉄道株式会社（本社：千葉県銚子市、代表取締役：竹本勝紀 、以下「銚子電気鉄道」）が販売する「犬吠崖っぷちライン1日乗車券」をスマホで買えるモバイルチケットで販売開始します。

「犬吠崖っぷちライン1日乗車券」は、JR総武本線に連結する銚子駅～外川（とかわ）駅まで片道約6.4km、10駅を約20分で結ぶ犬吠崖っぷちライン（銚子電気鉄道）全線が1日乗り降り自由となります。銚子駅から外川（とかわ）駅まで通常運賃は片道350円のところ、1日乗車券は大人600円となっており、往復で乗車するだけで元が取れる大変お得なチケットです。

関東最東端に位置する千葉県銚子市は、風光明媚な君ヶ浜や犬吠埼をはじめ、港町ならではの新鮮で美味しいグルメなど、魅力あふれる観光スポットが数多く点在します。東京からのアクセスも良好で、日帰りのお出かけ先としても人気です。ぜひ本チケットを利用して列車の旅と銚子観光をお楽しみください。

ジョルダンと銚子電気鉄道は、今後もより多くの方が安全・安心な移動ができるよう貢献していきます。

■「犬吠崖っぷちライン1日乗車券」の概要

犬吠崖っぷちライン（銚子電気鉄道）全線が1日乗り放題となる1日乗車券です。

※車内、駅で購入できる弧廻（こまわり）手形の「見せるとサービス」は付いていません。

価格（税込） ： 大人 600円 / 小児 300円

チケット詳細ページ ： https://ticket.jorudan.co.jp/choshi-dentetsu/ja/

■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。

iOS 版 :

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android 版 :

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer

■ モバイルチケット利用イメージ





■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/

（参考）

ジョルダンとは…

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関する No.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計5,300万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

