ジョルダン株式会社 モバイルチケットの決済手段にAEON Payを追加

ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、2025年8月29日（金）より、「乗換案内」アプリで展開するモバイルチケットの決済手段にキャッシュレス決済サービス「AEON Pay」の取り扱いを開始します。





ジョルダンモバイルチケットは、乗車券の購入から、現地でのアクティビティまでをスマホひとつで完結できる、キャッシュレス時代の新しいチケットサービスです。移動とその先の体験をシームレスにつなぐことで、観光や日常のお出かけをよりスマートで快適にします。

この「モバイルチケット」の決済手段に、ご要望の多かったキャッシュレス決済サービス「AEON Pay」が加わることで、今まで以上の便利なサービスを実現していきます。

ジョルダンとは...

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関する No.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,300万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

