不朽の名作RPG 「幻想水滸伝」がついに舞台化！　舞台「幻想水滸伝-門の紋章戦争篇-」メインビジュアル第１弾解禁！公演チケットは8月28日より先行受付開始！

1995年の発売以来、圧倒的な世界観と重厚なストーリーで多くのファンに愛されてきた株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下KONAMI）の不朽の名作RPG「幻想水滸伝」シリーズ。

そんな同シリーズの原点となる1作目の『幻想水滸伝I』を、2025年12月、舞台「幻想水滸伝-門の紋章戦争篇-」として上演いたします。

本日は、メインビジュアル第1弾を解禁。

メインビジュアル第1弾は主人公である“ぼっちゃん”と 幼い頃から主人公の世話係をしていたグレミオが並ぶ、物語の幕開けを感じさせる印象的なビジュアルとなりました。

舞台公演チケットは、8月28日より先行抽選受付を開始。非売品グッズが付属したチケットもあり、ファン必見です。

舞台「幻想水滸伝-門の紋章戦争篇-」は、2025年12月6日～12月14日に東京公演を「シアターH」、同年12月18日～12月21日に京都公演を「京都劇場」にて上演いたします。

「幻想水滸伝」の持つ壮大な物語とキャラクターの魅力を、舞台という新たな形でお届けいたします。

舞台「幻想水滸伝-門の紋章戦争篇-」に引き続きご期待ください。

【公式サイト】https://suikoden-stage.com

【公式X】@Suikoden_stage（https://x.com/Suikoden_stage）

（推奨ハッシュタグ：＃舞台幻水）

公演概要

◆公演タイトル：舞台「幻想水滸伝-門の紋章戦争篇-」

◆日程：

[東京公演] 2025年12月6日（土）～12月14日（日）

シアターH（東京都品川区勝島1-6-29）

[京都公演] 2025年12月18日（木）～12月21日（日）

京都劇場（京都市下京区烏丸通塩小路下ル 京都駅ビル内）

◆原作：「幻想水滸伝」（KONAMI）

◆脚本・演出：中屋敷法仁

◆キャスト

主人公（ぼっちゃん）役：岡村直樹、グレミオ役：和田琢磨

テッド役：長江崚行、フリック役：山田ジェームス武、ビクトール役：磯貝龍乎

パーン役：山沖勇輝、クレオ役：桜樹楓、オデッサ・シルバーバーグ役：桜井しおり、マッシュ役：伊勢大貴

カスミ役：山内優花、ルック役：日暮誠志朗

テオ・マクドール役：高木トモユキ、ウィンディ役：大湖せしる

バルバロッサ・ルーグナー役：鍛治直人

◆制作：ゴーチ・ブラザーズ

◆協力：株式会社コナミデジタルエンタテインメント

◆企画制作・プロデュース：4cu（Frontier Works Inc.）

◆主催：舞台「幻想水滸伝」製作委員会

TICKET

チケット料金

・プレミアムグッズ付きチケット 14,000円（非売品グッズ付き／全席指定・税込）

・一般チケット 11,000円（全席指定・税込）

※未就学児入場不可 ※営利目的の転売禁止

※プレミアムグッズ付きチケットには非売品グッズ「オリジナルフォトフレーム&ビジュアルカードセット」が付属します。

※プレミアムグッズ付きチケットは前方のお席を保証するものではございませんので予めご了承ください。

※公演中止の場合を除き、お客様の体調不良ほか天変地異及びそれに伴う交通機関トラブルなど、事情の如何に関わらずチケットの変更・キャンセル・払い戻しは一切いたしません。ご了承の上、お買い求めください。

KONAMI・幻想水滸伝【公式】先行

8月28日（木） 19:00 ～9月7日（日） 23:59

https://eplus.jp/suikoden-stage-game/

舞台オフィシャル先行

8月28日（木） 19:00 ～ 9月10日（水） 23:59

https://eplus.jp/suikoden-stage-hp/

[チケットに関する問い合わせ] 公演事務局 0570-200-114（12:00～17:00 土日祝除く）

脚本・演出

中屋敷法仁（なかやしき のりひと）

高校在学中に発表した『贋作マクベス』にて、第49回全国高等学校演劇大会・最優秀創作脚本賞を受賞。

青山学院大学在学中に「柿喰う客」を旗上げ、06年に劇団化。旗揚げ以降、全ての作品の作・演出を手掛ける。

劇団公演では本公演の他に“こどもと観る演劇プロジェクト”なども手掛ける一方、近年では、外部プロデュース作品も多数演出。

劇団公演以外の主な作品に、舞台『文豪ストレイドッグス』(脚本・演出)、『ワールドトリガー the Stage』(脚本・演出)、『黒子のバスケ』(演出)、『ダブル』(演出)、演劇集団円『ペリグリーズ』(演出)、『露出狂』(脚本・演出)など。

舞台公演以外にも、サンリオピューロランドショー「Nakayoku Connect」の脚本・演出、TBSドラマストリーム『恋愛のすゝめ』やNHKFMシアターの脚本を手がけるなど、活動は多岐にわたる。

COMMENT

これほど「不朽の名作」という言葉がふさわしい物語は他にありません。「幻想水滸伝」が私達に届けてくれた数多くの感動や情熱は、時代を超えて広く愛され続けています。このたび、素晴らしい出演者たちの力により、あの壮大な世界が劇場空間に蘇ります。生の演劇だからこそ伝えられる、大迫力の舞台になると期待しております。新たな伝説の幕開け、是非とも見届けてください。

CAST

主人公（ぼっちゃん） 役 岡村 直樹（しゅじんこう（ぼっちゃん）／おかむら なおき）

COMMENT

長年に渡って様々な世代の多くのファンの皆様から愛されている「幻想水滸伝」という作品で、「ぼっちゃん」と呼ばれ愛されている主人公という役を頂けたことを驚きと共にとても光栄に思います。

「幻想水滸伝」のファンの皆様には、より作品を愛して貰えるように、そして初めての方にも新たに愛して貰えるように、愛と熱と誇りを持って演じていきたいと思います。

是非、劇場にお越しください。お待ちしております。

グレミオ 役 和田 琢磨（ぐれみお／わだ たくま）

COMMENT

舞台「幻想水滸伝」グレミオ役を演じさせていただきます和田琢磨です。私が10代のころ、幼ながらに原作ストーリーの壮大さと沢山の登場人物達が複雑に絡み合う関係性に突き動かされ、時間を忘れ夢中になってプレイしていました。あれから時を経て私自身も少し大人になり、「幻想水滸伝」の魅力にまた新たに気付かされるであろうことが今から楽しみでなりません。精一杯努めたいと思います。

<主な出演作品>

舞台『刀剣乱舞』シリーズ／舞台『鋼の錬金術師』／MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ～WINTER 2024～

テッド 役 長江 崚行（てっど／ながえ りょうき）

COMMENT

テッドを演じさせていただきます、長江崚行です。長く愛されてきた「幻想水滸伝」の舞台化に関われること、とてもワクワクしています。キャスト・スタッフの皆様と、あの世界観をどう作り上げるのか、稽古が楽しみで仕方ありません。

必ず期待に応えます。

誠心誠意尽くしますので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたら。よろしくお願いします！

<主な出演作品>

ミュージカル「ヘタリア」シリーズ／ミュージカル「DREAM!ing」シリーズ／舞台「青山オペレッタ」

フリック 役 山田ジェームス武（ふりっく／やまだじぇーむすたけし）

COMMENT

フリック役を演じさせていただく事になりました、ジェームスです。 まず、「幻想水滸伝」という作品が帰ってきた事に歓喜しています。 僕の人生で1番やり込んだ作品であり、沢山の思い出があります。 また「幻想水滸伝」の世界に触れられる事が心の底から嬉しいです。 今回の舞台化についてはここまでの役者人生で得たものを全て詰め込んで素敵な作品にできるように誠心誠意、心を込めて演じさせていただきます。 今の時代の若い方達にも「幻想水滸伝」を知って好きになっていただけるよう精一杯頑張ります！

<主な出演作品>

ミュージカル「ヘタリア」シリーズ／ミュージカル「DREAM!ing」シリーズ／舞台『魔法使いの約束』シリーズ

ビクトール 役 磯貝 龍乎（びくとーる／いそがい りゅうこ）

COMMENT

僕が幼少の頃からたくさんの人に愛されているゲームの舞台化に関われるなんて感激です！

リマスター版のゲームも発売されるとのことなので、夜な夜なゲームをやってしっかり勉強したいと思います！！

出演キャストの皆さんも魅力的な方々ばかりなので今からとても楽しみにしています！

<主な出演作品>

ミュージカル「ヘタリア」シリーズ／ミュージカル「DREAM!ing」シリーズ／舞台『宇宙戦艦ティラミス』シリーズ

パーン 役 山沖 勇輝（ぱーん／やまおき ゆうき）

COMMENT

多くの方に愛されている「幻想水滸伝」の舞台化に出演が決まってから、リマスター版をすぐに買いプレイさせていただきました。一人一人の個性が強くて魅力的なキャラばかりですが、その中でもパーンの話はすごく好きです。皆さまも是非ゲームをプレイしていただき、舞台「幻想水滸伝」に遊びに来ていただけたら幸いです。ゲームの世界観を全力でお届けします！

<主な出演作品>

ミュージカル「ヘタリア」シリーズ／ミュージカル「チェーザレ 破壊の創造者」／舞台『宇宙戦艦ティラミス』シリーズ

クレオ 役 桜樹 楓（くれお／さくらぎ かえで）

COMMENT

この度クレオ役を演じさせていただくことになりました桜樹楓と申します。

自分が生まれたのと同じ年に発売されたゲーム…長い間たくさんの方に愛されている「幻想水滸伝」という作品に今回携わらせていただけること、とても光栄に思います。

舞台を通して作品の魅力にさらにお力添えできるよう頑張ります。

<主な出演作品>

ミュージカル『美少女戦士セーラームーン-Amour Eternal-』／ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」シリーズ／新サクラ大戦 the stage シリーズ

オデッサ・シルバーバーグ 役 桜井 しおり（おでっさ・しるばーばーぐ／さくらい しおり）

COMMENT

この度、オデッサ・シルバーバーグ役を演じさせていただくことになりました、桜井しおりです。永きに亘りたくさんの方に愛されてきた作品に出演させていただけますこと、大変光栄に思います。彼女の背負うもの、想い、共に全て抱え、演じさせていただきます。

<主な出演作品>

アニメ『僕のヒーローアカデミア』２期～７期／アプリゲーム『ポケモンEXシリーズ』／舞台『贋作夜想曲』

マッシュ 役 伊勢 大貴（まっしゅ／いせ だいき）

COMMENT

今までは大声で人と闘う事が多かったので、マッシュを演じるのは非常に楽しみです。

彼が抱えている戦闘に対する葛藤や苦悩が客席に少し香るといいなと思っています。

沢山の人から愛されてる物語に参加できる事を嬉しく思います。

劇場で「幻想水滸伝」を体感しに来て下さい。お待ちしています。

<主な出演作品>

ミュージカル『1789‐バスティーユの恋人たち-』／『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 2／ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」～忍の生きる道～

カスミ 役 山内 優花（かすみ／やまうち ゆか）

COMMENT

カスミ役を演じさせていただきます山内優花です。長きに渡り愛されている作品の魅力を、舞台版でもしっかりと皆様にお届けできるように、精一杯努めます。

ゲームから飛び出し、躍動するキャラクターたちを愛していただけますように。頑張ります！

<主な出演作品>

ミュージカル「Fate/Zero」～The Sword of Promised Victory～／歌劇『桜蘭高校ホスト部』シリーズ／ミュージカル『少女革命ウテナ』シリーズ

ルック 役 日暮 誠志朗（るっく／ひぐらし せいしろう）

COMMENT

ルックを演じさせていただきます、日暮誠志朗と申します。

このたび、長い年月にわたり多くの方に愛されてきた「幻想水滸伝」という作品に出演させていただけることを、大変光栄に思います。

物語が紡いできた歴史と想いに敬意を込めて、一つひとつ丁寧に取り組んでまいります。

皆様と劇場でお会いできる日を、心より楽しみにしております。

<主な出演作品>

舞台『刀剣乱舞』士伝 真贋見極める眼／ミュージカル「NO.6」／歌劇『悪魔執事と黒い猫』～薔薇薫る舞踏会編～

テオ・マクドール 役 高木 トモユキ（てお・まくどーる／たかぎ ともゆき）

COMMENT

テオ・マクドール役を務めさせていただきます、高木トモユキです。

長きにわたり多くの方々に愛されてきた「幻想水滸伝」の舞台化に参加できること、大変光栄に思っております。

この名作の持つ世界観を、舞台ならではの魅力で表現できるよう全力で努めてまいります。皆様にお会いできる日を心より楽しみにしております。劇場でお待ちしております！

<主な出演作品>

ミュージカル『刀剣乱舞』／劇団扉座「歓喜の歌」／聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE

ウィンディ 役 大湖 せしる（うぃんでぃ／だいご せしる）

COMMENT

ウィンディ役を努めさせて頂きます、大湖せしるです。

長年に渡り愛され続けてきた「幻想水滸伝」。

多くの皆様の心に残る作品を目指して、創り上げていきたいと思っております。よろしくお願い致します。

<主な出演作品>

ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」シリーズ／ミュージカル『憂国のモリアーティ』シリーズ／舞台『鋼の錬金術師』

バルバロッサ・ルーグナー 役 鍛治 直人（ばるばろっさ・るーぐなー／かじ なおと）

COMMENT

オファーをいただいた時、『えっ、「幻想水滸伝」ってあの「幻想水滸伝」！？』となりました。そうです、若かりし頃やり倒したゲームだったのです。

バルバロッサ・ルーグナー役、どうぞご期待ください！

<主な出演作品>

関西テレビ「CRIMINAL FOUR-愛しき大悪党-」／ホリプロ「夏の夜の夢」／マーベラス「鋼の錬金術師」

「幻想水滸伝」とは

「幻想水滸伝」シリーズは1995年に日本でリリースされて以来、本編、外伝合わせてこれまでに11作が発売されているKONAMIを代表するRPGシリーズ。

作品ごとに新しい舞台、新しいキャラクターによって、複雑に作り込まれた設定と108人を超える個性的なキャラクターによって戦争をテーマにした重厚なストーリーが展開される。

あらすじ

生と死を司る紋章“ソウルイーター”を巡る運命の戦い。

後世において、人はこの物語を“門の紋章戦争”と呼ぶ…。

太陽暦446年。トラン湖周辺を支配する大国「赤月帝国」で内乱 “継承戦争” が勃発。

内乱は当初、正統な帝位維承者であるバルバロッサ・ルーグナーが劣勢だったが、

テオ・マクドールら帝国六将軍と軍師レオン・シルバーバーグの活躍で逆転勝利。

帝位の座を取り戻すことに成功する。

さらにその翌年には、北方の外敵であった都市同盟勢力を撃退。

バルバロッサは人々に“黄金皇帝”と崇められ、称えられた。

だがそれから数年後…。

皇帝バルバロッサは宮廷魔術師ウィンディに魅了され、政治を顧みなくなってしまう。

その結果、軍部や宮廷内で汚職が氾濫し、赤月帝国は急激に崩壊の一途をたどっていた。

そんなある日、ひとりの少年が皇帝との初めての謁見を迎えていた。

かの大将軍テオ・マクドールの息子である。

その瞳は未来への希望に満ち溢れていたのだが…。

彼がこの時代を変える礎になることを、まだ誰も知らない…。

４cu

『常に新しいものを自ら創り出し、好奇心を失わず探究し続け、変化を恐れず、信念をもって突き進む』

Frontier Works Inc.が手掛ける、舞台事業を中心とするブランド「4cu」です。

アニメやゲ-ムを原作とした舞台作品の企画・プロデュ-スをはじめ、LIVE、映像製作などを展開していきます。

●公式サイト：https://4cu-ent.com/

●公式X：@4cu_official（https://x.com/4cu_official）

●公式Instagram：4cu_official（https://www.instagram.com/4cu_official/）

●公式YouTube：https://www.youtube.com/c/4cu-ent

●公式TikTok：@4cu_official（https://www.tiktok.com/@4cu_official）