Vectra AI、Google Security Operationsとの機能連携を発表

現代のネットワークを最新の攻撃から守るサイバーセキュリティAI企業であるVectra AI Inc.(https://www.vectra.ai/)（本社：カリフォルニア州サンノゼ、CEO：ヒテッシュ・セス）は、このたびGoogle Security Operationsとの機能連携を発表しました。本機能連携により、組織が直面するセキュリティのサイロ化や技術格差の課題を解消し、脅威の検知から調査、対応までをシームレスに結び付けることが可能になります。

企業のIT環境が複雑化し、セキュリティベンダーやツールが増加するなかで、アラートノイズやインフラ管理の負担は増大しています。こうした状況に対応するためには、既存ツールを活用しながらセキュリティ技術を機能連携し、効率化を図ることが急務となっています。

Vectra AIは、自社のAttack Signal IntelligenceをGoogle Security Operationsのワークフローテクノロジーおよびマネージドサービスと機能連携しました。これにより、Vectra AIが提供するメタデータで強化された検知とネットワークテレメトリがGoogle Security Operationsに取り込まれ、調査ワークフローを強化します。

Vectra AIはネットワーク、アイデンティティ、クラウドを含む25種類以上のメタデータタイプをサポートしており、これらの情報はホストやアカウント権限、セキュリティコンテキストと組み合わせて提供されます。その結果、セキュリティアナリストは複数ツールを行き来することなく、Google Security Operations上で脅威の特定と対応を迅速かつ効率的に実施できます。

機能連携によって、以下が実現されます。

- サイロ化したツール間を橋渡しし、統合的なセキュリティエコシステムを構築- 優先度に基づいた自動化プレイブックの実行による脅威封じ込め・調査・修復の効率化- Mandiant Threat Defenseによる継続的な脅威検知と専門家サポート

これにより、セキュリティチームは潜在的なリスクを見落とすことなく、的確な脅威対応を行えるようになります。詳細はブログ(https://ja.vectra.ai/blog/vectra-ai-and-google-security-operations-breaking-down-security-silos)、もしくはテクノロジーパートナーのページ (英語) (https://www.vectra.ai/partners/technology-partners/google-secops-siem?_gl=1*1l05g1q*_gcl_au*MTYwMzMzMTk2Ni4xNzUwNDY4ODMwLjY2MTk1MjExNS4xNzU0NzE5NTIwLjE3NTQ3MTk1MjA.*_ga*OTM3MDg5MDk0LjE3NTA0Njg4MDQ.*_ga_0F9PRG4D5J*czE3NTU4MzM1NDQkbzg0JGcxJHQxNzU1ODM1ODY2JGo1OSRsMCRoMA..)でもご紹介しています。

今後の展望

Vectra AIは今後も主要パートナーとの連携を深め、企業のセキュリティ体制を強化するソリューションを提供してまいります。

また、Vectra AIではセミナーや各種イベントの開催を予定しております。最新のセキュリティ動向や導入事例をご紹介し、皆様のセキュリティ戦略に役立つ情報をお届けします。ぜひご参加ください。

Vectra AI イベント情報

9月2日～5日｜ITトレンドEXPO2025 Summer

国内最大級のオンライン展示会にて最新情報を展示いたします。

Vectra AI専用リンク：https://it.expo.it-trend.jp/key/hh4mzccg

Vectra AIでは、ご登録いただいた方に2,500円分のギフトカードが当たるキャンペーンを実施中です。詳細は下記をご確認ください。

9月19日｜金融業界におけるNDR活用とラテラルムーブメント対策の要諦～モデルケースから学ぶ体制強化の要点～ (Vectra AI x マクニカ x NRIセキュア共催セミナー)

金融業界における実践的な事例や対策アプローチを紹介するとともに、ガイドライン対応における課題や工夫について、自社の方針策定や今後の計画に役立つ知見を幅広くお届けします。

詳細・ご登録：https://www.nri-secure.co.jp/seminar/2025/0919ndr

時間：15:00～19:00

会場：大手町プレイスホール＆カンファレンス（カンファレンスルーム101・102）

9月26日｜ラックのJSOCアナリストが語るNDRの必要性 (Vectra AI開催協力)

「NDR」の必要性について、日本最大のセキュリティ監視サービスを提供されているJSOCのアナリストからお話いただきます。

形式：ウェビナー

時間：14：00～15：00

ご登録については、確定次第お知らせいたします。最新情報は弊社のXをご確認ください。

Security Days Fall 2025

詳細・ご登録：https://f2ff.jp/event/secd

10月10日｜大阪

ブース出展に加え、12:15～12:55には昼食付きセミナーセッションを予定しております。

セミナー詳細：https://f2ff.jp/introduction/11025?event_id=secd-2025-02-osaka

10月21日～24日｜東京

10月22日（水）17:00～17:40は『NDRはなぜ今「不可欠」なのか？ 現代のネットワークを最新の攻撃から守る』と題したセミナーを弊社のセキュリティエンジニアが行います。またブースには4日間弊社のスペシャリストがおりますので、ぜひお立ち寄りください。

セミナー詳細：https://f2ff.jp/introduction/11162?event_id=secd-2025-02-tokyo

Vectra AIについて

Vectra AI, Inc.は、現代のネットワークを最新の攻撃から保護するサイバーセキュリティAI企業です。Vectra AIプラットフォームは、データセンター、キャンパス、リモートワーク、アイデンティティ、クラウド、OT環境全体で脅威を検知し阻止するAI主導のネットワーク検知とレスポンス (NDR) を提供します。ガートナーのNDRのマジック・クアドラントにおいて、Vectra AIはリーダーの評価、「実行能力」と「ビジョンの完全性」の両軸において最上位の位置付けです。また、当社はAIセキュリティに関する35件の特許を取得し、MITRE DEFENDで最も多くのベンダーリファレンスを誇ります。他のツールでは検知できない攻撃を見つけ、阻止するために世界中の組織がVectra AIを活用しています。詳細については、https://ja.vectra.ai/ をご参照ください。

Vectra AIのセキュリティ製品デモについては、https://ja.vectra.ai/demo (https://ja.vectra.ai/demo)からお申込みください。

X: https://x.com/vectra_ai_jp (https://x.com/vectra_ai_jp)

YouTube: https://www.youtube.com/@vectra-JP

