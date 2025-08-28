プロテイン総選挙で1位に輝いたVALXホエイプロテイン「クッキー＆クリーム風味」がついに定番化！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、VALXホエイプロテイン「クッキー＆クリーム風味」を、2025年8月28日(木)より1kgの容量で販売を開始します。

「VALX ホエイプロテイン クッキー＆クリーム風味」は、2025年春に実施したファン参加型企画「プロテイン総選挙」で堂々の第1位に輝いたフレーバー。

濃厚でまろやかなバニラに、ほんのり香ばしいクッキーの風味を加えた味わいは、スイーツ感覚で飲めるとトレーニーからも大好評。

トレーニング後の栄養補給はもちろん、毎日のご褒美ドリンクとしてもお楽しみいただけます。

ぜひ、お試しください。

【商品概要】

商品名：VALX ホエイプロテイン クッキー＆クリーム風味（ https://x.gd/HKa5J ）

定価：4,980円（税込）

内容量：1kg

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数76万人を超え、SNS総登録者数は151万人を超えています。

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3F

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/