こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「手軽さと信頼性を備えた無人搬送車（AGV）」を国際物流総合展 2025で参考出展
京セラドキュメントソリューションズ株式会社（社長：長井 孝、以下：当社）は、2025年9月10日（水）から12日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展 2025」に、製造現場での無人搬送ニーズに応える無人搬送車（AGV：Automated Guided Vehicle 以下、AGV）を参考出展いたします。
当社は30年以上にわたりAGVを活用し、そのうち10年以上は自社開発のAGVで複合機やプリンターの効率的な生産を実現してきました。今回発表するAGVは、長年の生産現場での豊富な開発・運用経験と情報機器の技術を結集し、シンプルで使いやすい操作性を特長としています。
また、汎用テープによるルート設定に対応し、製造現場の多様なニーズに柔軟に適応可能です。さらに、リモート監視による予兆保全機能を搭載し、トラブルの未然防止を図ることで、安定稼働と運用負担の軽減を実現します。
昨今の人材不足という社会課題に対応するため、当社はAGVの提供を通じて製造現場の生産性向上に貢献いたします。手軽に導入できる信頼性を備えたAGVは、多様な生産現場の課題を解決し、お客様の頼れるパートナーとして役立つことを目指しています。本製品は会場で実機展示を行い、操作感や性能を体験いただけるデモンストレーションも予定しております。ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。
開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2426/116430/116430_web_1.png
※招待状・事前登録証持参者は無料。一般参加者は3,000円
本件に関するお問合わせ先
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 企業広報部 森田（携帯:070-7406-6371 会社直通:06-6764-3515）