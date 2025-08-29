こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
バリュエンス、カタールにてブランド買取「ALLU Qatar Concierge」をオープン！
Valuence International MEA Trading L.L.C（本社：アラブ首長国連邦・ドバイ、代表取締役社長：Sriker Reddy Rapuri）は、カタールにてブランド買取「ALLU Qatar Concierge」を2025年8月31日（現地時間）にオープンいたします。
ドーハの中心部・ウェストベイのショッピングモール「The Gate Mall」に出店！
Valuence International MEA Trading L.L.Cは、2024年5月よりカタールにてブランド買取「ALLU」を展開し、多くのお客さまにご愛顧いただいております。既存店舗「ALLU Qatar」「ALLU West Bay」では来店予約が集中していることを受け、お客さまにおいて利便性のさらなる向上を目的に、新店舗「ALLU Qatar Concierge」のオープンが決定。
ビジネスや観光の中心地であるドーハ・ウェストベイのショッピングモール「The Gate Mall」内に出店いたします。同ショッピングモールは、地下鉄Red Line（DECC駅）直結でアクセスに優れており、多くのお客さまにご利用いただきやすい立地です。
なお、新店舗のオープンに伴い、2025年9月1日（現地時間）より「ALLU West Bay」は完全予約制に移行。一方「ALLU Qatar Concierge」は、ご予約不要でご利用いただける店舗として、店頭での受付とお預かりによる査定に特化し、より快適にご利用いただけるサービスを提供いたします。
今回のオープンを通じて、カタールにおける「ALLU」のさらなる認知拡大とリユース文化の普及促進、そしてお客さまの利便性向上を目指してまいります。
■ALLU Qatar Concierge概要
・店舗名：ALLU Qatar Concierge
・営業時間：10：00～18：00
・住所：The Gate Mall, Tower 2, 8th Floor, Office 803 ALLU Qatar “Match and Style”
・買取ジャンル：バッグ、時計、ジュエリー等
・対応言語：アラビア語、英語
・サービス内容：店頭買取 ※予約不可
・Instagram：https://www.instagram.com/alluqatar (@alluqatar)
・URL：https://www.alluqatar.qa
今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。
■Valuence International MEA Trading L.L.C 概要 ※Valuence International Ltd. 100%出資
・設立日：2022 年 11 月 18 日
・代表者：代表取締役 Sriker Reddy Rapuri
・住所：Al Thanyah 1st, Thuraya Telecommunication Tower - Office No. 701 - 1st St - Barsha Heights - Dubai
■Valuence International Ltd.（https://www.valuence.inc/group/international/）
・設立：2008 年 11 月 19 日（グループ化：2015 年 9 月）
・代表者：代表取締役 六車 進
・本社住所：16/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※Valuence International Ltd.およびValuence International MEA Trading L.L.Cは東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Instagram
https://www.instagram.com/alluqatar
ALLU Qatar HP
https://www.alluqatar.qa
