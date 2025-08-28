『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』、総合コミュニティ連動キャンペーン第6弾 を開催！

ナイル株式会社

Discordコミュニティの企画・運営支援を行うナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋飛翔、以下ナイル）は、株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）が提供するTVアニメ『WIND BREAKER』を題材としたオンラインゲーム『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称、『ウィンヒロ』）とWIND BREAKER 総合コミュニティによる第6弾連動キャンペーン「桜にダーツのイロハを叩き込もう！」を8月29日より開催いたします。



キャンペーンサイトURL：https://www.wb-rebelheroes.com/discord/(https://www.wb-rebelheroes.com/discord/)




本キャンペーンは『WIND BREAKER　不良たちの英雄譚（ウィンヒロ）』とWIND BREAKER公認コミュニティの連動企画です。



▼WIND BREAKER 総合コミュニティ×ウィンヒロ連動キャンペーン第6弾 「桜にダーツのイロハを叩き込もう！」


各ミッションに挑戦して「ダーツ」ポイントを獲得しよう！


各ミッションをクリアすると「ダーツ」ポイントが蓄積され、ポイントの累計が一定値を超えるごとに報酬が追加されていきます。みんなで協力して全ての報酬を獲得しましょう！




＜開催期間＞


2025/8/29（金）0:00～2025/9/18（木）23:59



＜キャンペーンの参加方法＞


1. フォームからプレイヤーIDを入力してキャンペーンに登録


2. 各ミッションを行い、「ダーツ」ポイントを獲得しよう！


3. みんなの合計「ダーツ」ポイントが一定数に達するごとに、参加者全員にガチャチケットなどの豪華報酬をプレゼント！！



＜ミッション一覧＞


１. #ウィンヒロのハッシュタグをつけてXでたくさんポストしよう


２. ウィンブレ総合コミュニティにたくさん投稿しよう


３.『ノーブルゲーム～てっぺんの挑戦者～』Normalをたくさんクリアしよう


４. 『ノーブルゲーム～てっぺんの挑戦者～』Hardをたくさんクリアしよう


５. 育成クエストでたくさんバトルしよう



＜報酬一覧＞


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55900/table/616_1_b43d5606d8cbe5cb4dd76f4aa0858944.jpg?v=202508290956 ]


＜連続参加報酬＞　


『WIND BREAKER　不良たちの英雄譚（ウィンヒロ）』とWIND BREAKER公認コミュニティの連動企画に連続参加で、豪華報酬をプレゼント！


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55900/table/616_2_c53ac55c53b5257ffd5a80c98601f2d3.jpg?v=202508290956 ]


＜参加ルール＞


STEP1　WIND BREAKER総合コミュニティのDiscordに参加しよう


　　　 リンク：https://discord.gg/R5uP6UZSA2(https://discord.gg/R5uP6UZSA2)



STEP2　参加フォームからプレイヤーIDを登録しよう


　　　 フォーム：https://forms.gle/zETvtEShnixzhRzM8(https://forms.gle/zETvtEShnixzhRzM8)



STEP3　ミッションに挑戦し、「ダーツ」ポイントを集めよう！


　　　 ・ゲームプレイ


　　　 ・X（旧Twitter）リポスト


　　　 ・コミュニティ盛り上げ


　　　 でポイントを獲得！


　　　 詳細はこちら：https://games.app-liv.jp/winhero_breakdown(https://games.app-liv.jp/winhero_breakdown)



STEP4　参加者の合計ポイントが目標に達するごとに配布アイテムが増加！すべてのミッションクリアで参加者全員にレギュラーガチャチケット10連分などの豪華報酬を配布！


　　　 報酬詳細はこちら：https://games.app-liv.jp/archives/574342(https://games.app-liv.jp/archives/574342)




本イベントの詳細については、総合Discordコミュニティ内のお知らせや公式サイト、公式Xをご確認ください。



総合Discordコミュニティ：https://discord.gg/R5uP6UZSA2(https://discord.gg/R5uP6UZSA2)


「WIND BREAKER」アニメ公式サイト：https://wb-anime.net/(https://wb-anime.net/)


「WIND BREAKER 不良たちの英雄譚」公式サイト：https://www.wb-rebelheroes.com/(https://www.wb-rebelheroes.com/)


公式X：https://x.com/winhero_PR(https://x.com/winhero_PR)




■『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称：ウィンヒロ）とは？


TVアニメ『WIND BREAKER』の世界をゲームならではの演出で表現した3DアニメーションRPGです。3Dグラフィック×アニメカットで描くTVアニメのストーリーや、兎耳山たち獅子頭連のオリジナルストーリー『獅子奮迅伝』をお楽しみいただけます。簡単操作で遊べるアニメティックバトルではお馴染みのキャラクターたちが登場。「必殺技」やロール次第で演出が変わる「タッグスキル」を駆使して戦闘に挑みましょう。他にも、キャラクターたちと様々な話題で絆を深めることができる「交流」や、3Dで再現された東風商店街の散策など遊べる要素は盛りだくさん。ボウフウリンや獅子頭連のメンバーたちと街を守りましょう！











■ウィンブレ公認Discordコミュニティとは？


漫画・アニメ・ゲームに関する最新情報や、『ウィンブレ』ファン、『ウィンヒロ』プレイヤー同士が交流を深める場。Discordコミュニティ参加者のみが参加できるイベントなども開催中です。



総合コミュニティへの参加はこちら：https://discord.gg/R5uP6UZSA2(https://discord.gg/R5uP6UZSA2)




■『WIND BREAKER』とは？


偏差値は最底辺、喧嘩は最強。超不良校として名高い風鈴（ふうりん）高校。そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた高校１年生・桜 遥は、風鈴高校が街を守る“防風鈴（ボウフウリン）“と呼ばれる集団となっていたことを知る。そして桜もボウフウリンの一員として街を守るため戦い始めることに──！



原作漫画は「マガジンポケット」にて連載中、累計発行部数800万部を突破した今、最もアツい新世代ヤンキー漫画。



▼原作・アニメ公式サイト＆公式SNS


TVアニメ公式HP：https://wb-anime.net/(https://wb-anime.net/)


TVアニメ公式 X：https://x.com/winbre_sakura(https://x.com/winbre_sakura)


TVアニメ公式TikTok： https://www.tiktok.com/@winbre_official(https://www.tiktok.com/@winbre_official)



■原作漫画情報


原作：にいさとる『WIND BREAKER』（講談社「マガジンポケット」連載）


https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532(https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532)


講談社コミックスにて1～22巻好評発売中！



■ゲーム概要


タイトル：『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（ウィンヒロ）


ジャンル：3DアニメーションRPG


プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、Windows 、Steam


価格：アイテム課金型（基本プレイ無料）


公式サイト：https://www.wb-rebelheroes.com/(https://www.wb-rebelheroes.com/)


公式X：https://x.com/winhero_PR(https://x.com/winhero_PR)


公認Discord：https://discord.gg/R5uP6UZSA2(https://discord.gg/R5uP6UZSA2)




(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project　(C)WIND BREAKER 不良たちの英雄譚 Project




■株式会社講談社概要


所在地　　：東京都文京区音羽2-12-21


代表者　　：代表取締役社長 野間省伸


URL　　　：http://www.kodansha.co.jp/(http://www.kodansha.co.jp/)



■ナイル株式会社概要


所在地　　：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F


代表者　　：代表取締役社長 高橋 飛翔


証券コード：5618（東証グロース市場）


URL　　　： https://nyle.co.jp(https://nyle.co.jp)