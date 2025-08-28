【フジテレビ】世界で活躍するボーイズグループRIIZE！日本での休暇を満喫する冠バラエティ放送決定！『#ライバケ -RIIZE VACATION-』

10月３日（金）スタート
毎月第１・３金曜日　23時30分～24時(全12回)
フジテレビTWO ドラマ・アニメ
番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/RIIZE_VACATION


東方神起・少女時代らを輩出してきたSM ENTERTAINMENTから2023年にデビューし、今やワールドワイドに大活躍中のボーイズグループRIIZEの冠番組が10月3日（金）23時30分よりフジテレビTWO ドラマ・アニメにてスタートする。




この番組は、休みなく世界を飛び回るRIIZEのメンバーが、日本でのちょっとした休暇（VACATION）の中で、やりたかったことを実現していくという体験型バラエティ。初回は、メンバー４人が行きたい！と答えた富士急ハイランドでロケを敢行！世界屈指の絶叫アトラクションを満喫しながら、まる１日遊びまくる。ステージ上とは違う、オフの等身大の彼らの姿をお楽しみいただきたい。





なお、フジテレビ地上波（関東ローカル）でも、10月26日（日）より毎月最終日曜日25時55分～26時25分、その月にフジテレビTWO ドラマ・アニメで放送した2話分のダイジェストをお届けする。



■番組概要

番組タイトル：『#ライバケ -RIIZE VACATION-』


放送日時：10月３日（金）スタート


毎月第１・3金曜日　23時30分～24時(全12回)　


※2026年１月のみ第２・３金曜日






放送／配信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart(スカパー!番組配信限定)


※スカパー!放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも視聴可能。


出演：RIIZE


