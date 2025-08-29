こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
出前館、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を更新
～ 国際規格を満たす情報セキュリティ管理体制によって、ひきつづき安心・安全にサービスを提供してまいります ～
株式会社出前館は、2025年8月に情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の世界標準規格である「ISO27001」の認証を更新したことをお知らせいたします。
情報セキュリティマネジメントシステム（Information Security Management System、ISMS）とは、情報の機密性、完全性、可用性を保護するための体系的な仕組みです。出前館が取得しているISMS認証「ISO27001」は、世界的に認められたISMS規格で、認証の取得は、情報の機密性・完全性・可用性のマネジメントが国際的基準に適合していると、第三者機関によって評価・認証されたことを示しています。
このたび、2022年8月に取得した「ISO27001（ISMS）」の認証更新審査を完了し、出前館の情報セキュリティの管理体制が継続して、国際的な水準に則って整備・運用されていることが、第三者機関により認められました。
出前館は、ビジョンである「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」を実現するために、ステークホルダーからの信頼獲得や事業活動継続に向けて、情報セキュリティの維持向上に努めてまいりました。情報セキュリティの対策はひきつづき重要視されており、情報セキュリティについての知見を高め、時流に沿った対応を継続的に行うため、情報セキュリティのアップデートにISMSを活用しております。
ひきつづき、適切な情報セキュリティマネジメントシステムのもと、管理体制のさらなる向上を図り、より一層安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。
◾️ISMS認証概要
認証基準 ：JIS Q 27001:2023(ISO/IEC 27001:2022)
認証登録番号：IS 773649
登録範囲 ：・デリバリーサービスの運営業務
適用宣言書 2024年6月1日付 第2.0版
【他の事業所】
1)大阪支社
2)株式会社出前館コミュニケーションズ 中央駅前センター
3)株式会社出前館コミュニケーションズ 本社
初回登録日 ：2022年8月30日
認証機関（登録番号）：BSIグループジャパン株式会社(ISR004)
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
株式会社出前館は、2025年8月に情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の世界標準規格である「ISO27001」の認証を更新したことをお知らせいたします。
情報セキュリティマネジメントシステム（Information Security Management System、ISMS）とは、情報の機密性、完全性、可用性を保護するための体系的な仕組みです。出前館が取得しているISMS認証「ISO27001」は、世界的に認められたISMS規格で、認証の取得は、情報の機密性・完全性・可用性のマネジメントが国際的基準に適合していると、第三者機関によって評価・認証されたことを示しています。
このたび、2022年8月に取得した「ISO27001（ISMS）」の認証更新審査を完了し、出前館の情報セキュリティの管理体制が継続して、国際的な水準に則って整備・運用されていることが、第三者機関により認められました。
出前館は、ビジョンである「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」を実現するために、ステークホルダーからの信頼獲得や事業活動継続に向けて、情報セキュリティの維持向上に努めてまいりました。情報セキュリティの対策はひきつづき重要視されており、情報セキュリティについての知見を高め、時流に沿った対応を継続的に行うため、情報セキュリティのアップデートにISMSを活用しております。
ひきつづき、適切な情報セキュリティマネジメントシステムのもと、管理体制のさらなる向上を図り、より一層安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。
◾️ISMS認証概要
認証基準 ：JIS Q 27001:2023(ISO/IEC 27001:2022)
認証登録番号：IS 773649
登録範囲 ：・デリバリーサービスの運営業務
適用宣言書 2024年6月1日付 第2.0版
【他の事業所】
1)大阪支社
2)株式会社出前館コミュニケーションズ 中央駅前センター
3)株式会社出前館コミュニケーションズ 本社
初回登録日 ：2022年8月30日
認証機関（登録番号）：BSIグループジャパン株式会社(ISR004)
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp