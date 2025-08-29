こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シャトレーゼブランチ横浜南部市場店の店舗運営を開始
京急ストアとシャトレーゼがフランチャイズ契約を締結
京急グループの株式会社京急ストア（本社：横浜市西区，社長：小泉 雅彦，以下 京急ストア）は，株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市，社長：古屋 勇治，以下 シャトレーゼ）とフランチャイズ契約を締結し，2025年９月１日（月）より，同ブランドの店舗運営を開始いたします。
京急ストアは，現在「スーパーマーケット事業」をはじめ，「CVS（コンビニエンスストア）事業」「ドラッグストア事業」「業務スーパー事業」のフランチャイズおよび「テナント運営事業」の５本柱による事業展開を行っております。このたび，シャトレーゼと業務提携することにより，これまで以上に地域住民の皆さまにとって便利で使い勝手の良い多様な店舗展開を目指してまいります。
また，京急ストア運営の「シャトレーゼ」１号店として，すでに営業中の「ブランチ横浜南部市場店」の運営を引き継ぐこととなりました。シャトレーゼの魅力的な商品とサービスをより多くのお客さまにお届けできるよう努めてまいります。
※店舗イメージ
「シャトレーゼブランチ横浜南部市場店」について
１．店舗概要
運営開始日
2025年９月１日（月）
営業時間
10：00～20：00
場所
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１-１ ブランチ横浜南部市場内
売場面積
約30坪
店舗ＵＲＬ
https://www.chateraise.co.jp/ec/shop/o613544/
取扱商品
ケーキ，アップルパイ，焼き菓子，アイスクリーム，和菓子，ワインなど
※商品イメージ
２．シャトレーゼについて
本社所在地
山梨県甲府市下曽根町3440番地１
会社名
株式会社シャトレーゼ
代表者
古屋 勇治
ホームページ
https://www.chateraise.co.jp/
３．お客さまのお問い合わせ先
シャトレーゼブランチ横浜南部市場店 045-374-4718
